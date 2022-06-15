Летни намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Акумулаторна четка за зъби

Персонализирана грижа за оралното ви здраве

Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Feel the Care

Премахва 20 пъти повече плака – нежна към венците ¹

Philips Sonicare

Премахва 20 пъти повече плака – нежна към венците ¹

Philips Sonicare осигурява мощни резултати – премахва до 20 пъти повече плака ¹ от ръчната четка. Флуидното действие на Sonicare достига дълбоко между зъбите, като същевременно е нежно към венците. По-интелигентно и по-грижовно почистване – всеки път.

Нашата най-модерна четка за зъби

Philips Sonicare Prestige съчетава мощно премахване на плака с изключителна нежност. С всяко флуидно движение на Sonicare пулсира вода дълбоко между зъбите и по линията на венците – за чистота, която наистина можете да усетите.

Премахване на плаката

20 пъти повече премахване на плаката¹

Ефективно почиства там, където ръчната четка не може, за забележимо по-свежо и по-дълбоко почистване всеки ден.

Мощно, но нежно

По-здрави венци само за 2 седмици2

Проектирана да бъде нежна към венците, като същевременно поддържа цялостното им здраве с всяко миене на зъбите.

Ефективно почистване

Премахва 100% повече петна3

Помага за възстановяване на естествената белота на зъбите ви, като нежно премахва ежедневните повърхностни петна.

20 пъти по-ефективна върху плака*, нежна върху венците

Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъти по-здрави венци след шест седмици и отстранява до 100% повече петна за по-малко от два дни в сравнение с ръчната четка за зъби.

Технологията SenseIQ за вашето персонализирано изживяване

Технологията SenseIQ помага да балансирате стила на четкане и отчита натиска, движението и обхвата до 100 пъти в секунда, докато четкате. Ако упражнявате прекалено силен натиск, четката за зъби ще се намеси и автоматично ще регулира нивото на интензивност, като помага да защитите зъбите и венците си.

Действие на течността на Sonicare

Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.

Изберете идеалното почистване за вас

Усъвършенствайте рутинните си грижи за устната кухина с 15 настройки за четкане. Независимо дали търсите дълбоко почистване, или специфичен фокус, можете да го постигнете с тази електрическа четка за зъби. Изберете един от петте режима – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean и Sensitive – и настройте една от трите степени на интензивност за персонализирано почистване. Просто отворете приложението, изберете предпочитанията си и оставете четката за зъби да свърши останалото.

Вижте резултатите. Почувствайте разликата.

Почувствайте силата на Sonicare и подобрете начина си на миене на зъби. Изживейте чистота на следващо ниво с усъвършенствана звукова технология.

90-дневна гаранция за връщане на парите

Опитайте за 30 дни

Гарантиираме, че ще сте доволни или ще ви върнем парите обратно. +1 година удължена гаранция след регистрация.

Технология SenseIQ

Интелигентно четкане, персонализирана грижа

SenseIQ следи четкането ви до 100 пъти в секунда, усещайки натиск, движение, покритие и други. Автоматично регулира интензивността, когато е необходимо, осигурявайки безпроблемна, персонализирана грижа – за по-добри резултати с всяко четкане.

Открийте нашата гама за превъзходни резултати

Всички глави за четка Philips Sonicare са съвместими с всички четки за зъби Sonicare.4

Прочети повече

Прочетете повече за четките за зъби Sonicare

Сравнете четки за зъби от високия клас

Сравни

DiamondClean Prestige 9900
DiamondClean Prestige 9900

Наличен в

1 Серия DiamondClean с глава за четка A3, в сравнение с ръчна четка за зъби.
2 В режим Clean в сравнение с ръчна четка за зъби.
3 В сравнение с ръчна четка за зъби. Проучване in vitro, действителните резултати може да варират.
4 С изключение на PhilipsOne.
* спрямо ръчна четка за зъби
** след 6 седмици в сравнение с ръчна четка за зъби.
*** след по-малко от 2 дни в сравнение с ръчна четка за зъби.
