20 пъти по-ефективна върху плака*, нежна върху венците

Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъти по-здрави венци след шест седмици и отстранява до 100% повече петна за по-малко от два дни в сравнение с ръчната четка за зъби.