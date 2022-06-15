Регистрирайте вашата 9900 Prestige
Ефективно почиства там, където ръчната четка не може, за забележимо по-свежо и по-дълбоко почистване всеки ден.
Проектирана да бъде нежна към венците, като същевременно поддържа цялостното им здраве с всяко миене на зъбите.
Помага за възстановяване на естествената белота на зъбите ви, като нежно премахва ежедневните повърхностни петна.
Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъти по-здрави венци след шест седмици и отстранява до 100% повече петна за по-малко от два дни в сравнение с ръчната четка за зъби.
Технологията SenseIQ помага да балансирате стила на четкане и отчита натиска, движението и обхвата до 100 пъти в секунда, докато четкате. Ако упражнявате прекалено силен натиск, четката за зъби ще се намеси и автоматично ще регулира нивото на интензивност, като помага да защитите зъбите и венците си.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.
Усъвършенствайте рутинните си грижи за устната кухина с 15 настройки за четкане. Независимо дали търсите дълбоко почистване, или специфичен фокус, можете да го постигнете с тази електрическа четка за зъби. Изберете един от петте режима – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean и Sensitive – и настройте една от трите степени на интензивност за персонализирано почистване. Просто отворете приложението, изберете предпочитанията си и оставете четката за зъби да свърши останалото.
