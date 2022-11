Опростете управлението на своя пречиствател на въздух Philips с гласа си, като използвате Amazon Alexa или Google Home*. Просто кажете: "Turn air purifier on" или "What is the air quality in living room?". Интегрирайте устройството с любимите си рутинни процедури, част от вашия умен дом, така че то винаги да осигурява чист въздух, когато е необходимо.





* Наличността на Alexa и Google Home зависи от местоположението ви.