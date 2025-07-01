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В кои държави е достъпно приложението Sonicare?

Приложението Sonicare и Sonicare for Kids е налично за Android и iOS. Списъкът по-долу показва дали приложението е налично във вашата държава.  

Приложението Sonicare for Kids е налично в Беларус. Не е налично в Гърция, Кувейт, Португалия, Саудитска Арабия, Сърбия, Казахстан, Израел, Турция и Обединените арабски емирства. 

 

Северна Америка 

Европа 

Близкия изток 

Азия и Тихия океан 

Африка

Канада 

Австрия 

Кувейт 

Австралия 

Южна Африка

Съединени щати 

Белгия 

Саудитска Арабия 

Китай 

 

Мексико

България 

Обединени арабски емирства 

Япония

 

 

Хърватия 

 

Малайзия

 

 

Чешка република 

 

Нова Зеландия

 

 

Дания 

 

Сингапур 

 

Естония 

 

Южна Кореа

 

 

Финландия  

 

Тайланд 

 

Франция 

 

 

 

Германия  

 

 

 

 

Гърция 

 

 

 

Унгария 

 

 

 

 

Ирландия 

 

 

 

 

Италия 

 

 

 

 

Латвия 

 

 

 

 

Литва 

 

 

 

 

Люксембург 

 

 

 

 

Нидерландия 

 

 

 

 

Норвегия 

 

 

 

 

Полша 

 

 

 

 

Португалия 

 

 

 

 

Румъния 

 

 

 

 

Русия 

 

 

 

 

Сърбия

 

 

 

 

Словакия 

 

 

 

 

Словения  

 

 

 

 

Испания  

 

 

 

 

Швеция 

 

 

 

 

Швейцария 

 

 

 

 

Украйна 

 

 

 
 Обединеното кралство  
 		 
 Казахстан
 		   
 Израел
 		   
 Турция
 		   

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7411/01 , HX7429/02 , HX7410/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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