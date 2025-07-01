В кои държави е достъпно приложението Sonicare?

Приложението Sonicare и Sonicare for Kids е налично за Android и iOS. Списъкът по-долу показва дали приложението е налично във вашата държава.
Приложението Sonicare for Kids е налично в Беларус. Не е налично в Гърция, Кувейт, Португалия, Саудитска Арабия, Сърбия, Казахстан, Израел, Турция и Обединените арабски емирства.
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Северна Америка
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Европа
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Близкия изток
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Азия и Тихия океан
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Африка
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Канада
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Австрия
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Кувейт
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Австралия
|Южна Африка
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Съединени щати
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Белгия
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Саудитска Арабия
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Китай
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Мексико
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България
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Обединени арабски емирства
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Япония
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Хърватия
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Малайзия
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Чешка република
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Нова Зеландия
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Дания
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|Сингапур
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Естония
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Южна Кореа
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Финландия
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|Тайланд
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Франция
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Германия
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Гърция
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Унгария
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Ирландия
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Италия
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Латвия
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Литва
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Люксембург
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Нидерландия
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Норвегия
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Полша
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Португалия
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Румъния
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Русия
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Сърбия
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Словакия
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Словения
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Испания
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Швеция
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Швейцария
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Украйна
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|Обединеното кралство
|Казахстан
|Израел
|Турция
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7411/01 , HX7429/02 , HX7410/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›