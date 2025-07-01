Поддръжка Philips В кои държави е достъпно приложението Sonicare?

Приложението Sonicare и Sonicare for Kids е налично за Android и iOS. Списъкът по-долу показва дали приложението е налично във вашата държава.

Приложението Sonicare for Kids е налично в Беларус. Не е налично в Гърция, Кувейт, Португалия, Саудитска Арабия, Сърбия, Казахстан, Израел, Турция и Обединените арабски емирства.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7411/01 , HX7429/02 , HX7410/02 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›