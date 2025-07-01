Поддръжка Philips Как да променя настройките за интензивност на моята четка за зъби Sonicare?
Можете да промените интензивността на четката за зъби Sonicare на дръжката или чрез приложението. Вижте различните начини, по които можете да промените интензивността на вашата четка за зъби Sonicare по-долу.
Промяна на интензивността на Sonicare Prestige 9900
Вашата четка за зъби е настроена на висока интензивност по подразбиране. Това е третата и най-голяма от трите индикаторни светлини.
Можете да промените настройката по време на цикъла на миене на зъбите, като натиснете индикаторните светлини за интензитет или в приложението Sonicare.
Промяна на интензивността на DiamondClean Smart
Можете да избирате между три различни нива на интензивност: ниска, средна и висока. Интензивността автоматично ще бъде избрана въз основа на главата за четката, която прикрепяте. Можете да променяте интензивността, докато миете зъбите си, като натиснете бутона за режим/интензивност. Тази функция не може да се регулира, ако дръжката е поставена на пауза или изключена.
Промяна на интензивността с бутона за захранване
Някои четки за зъби имат опции за интензивност, но нямат светодиодни светлини. Тези модели ви позволяват да промените интензивността, като натиснете бутона за захранване по време на използване.
Промяна на интензивността на FlexCare Platinum
Можете да избирате между три различни нива на интензивност: ниска, средна и висока. За да увеличите нивото на интензивност, натиснете бутона +. Натиснете бутона – за намаляване. Можете да направите това по всяко време по време на цикъла на миене на зъбите.
Промяна на интензивността в приложението Sonicare (само за Prestige)
Можете също така да промените интензивността на четката за зъби Sonicare Prestige в приложението Sonicare. Ето как:
Отворете приложението Sonicare.
На екрана за предварителни настройки преди миене на зъбите докоснете бутона ^, за да разширите настройките на четката за зъби: Изберете "Low" (Ниска), "Medium" (Средна) или "High" (Висока) интензивност в горната половина на екрана.
На екрана за актуализация ще се появи отметка. Това показва, че интензивността се е променила успешно. Тя също ще бъде показана на дръжката.
Докоснете стрелката <, за да започнете миене на зъбите с новата интензивност.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7401/01 , HX7109/01 , HX7110/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›