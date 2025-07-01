Как да променя настройките за интензивност на моята четка за зъби Sonicare?

Вашата четка за зъби е настроена на висока интензивност по подразбиране. Това е третата и най-голяма от трите индикаторни светлини.

Средната индикаторна светлина е за средна интензивност.

Долната индикаторна светлина е за ниска интензивност.

Можете да промените настройката по време на цикъла на миене на зъбите, като натиснете индикаторните светлини за интензитет или в приложението Sonicare.