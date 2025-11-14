Мога ли да сменя батерията на моята четка за зъби Sonicare?

Ако вашата четка за зъби Sonicare не се включва, ако просто подмените батерията, това е малко вероятно да реши проблема. Можете да подадете онлайн гаранционна заявка за съдействие за получаване на устройство за подмяна тук или да се свържете с нас тук . Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.

Вградената акумулаторна батерия може да бъде премахната за изхвърляне, а инструкциите за премахване на батерията са налични в "Ръководства и документация" за вашия продукт тук. Ако не се чувствате удобно да разглобявате електроника, препоръчваме да потърсите професионална помощ във вашия местен пункт за рециклиране или сервиз за ремонт на електроника.

Съветваме ви да не сменяте батерията сами, защото това може да увеличи риска от пожар или други потенциални опасности за безопасността.

Забележка: Отварянето на четката за зъби ще анулира гаранцията на продукта.