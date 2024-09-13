Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
Philips OneBlade Intimate

Лесна за употреба и щадяща кожата интимна самобръсначка

OneBlade Intimate с несравнима защита за кожата ви там долу прави подстригването на чувствителните ви зони супер лесно. Открийте нашата най-нова технология, създадена за ВАС.

  • Лесно и щадящо кожата интимно бръснене Лесно и щадящо кожата интимно бръснене Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

    OneBlade Intimate

    QP1924/20

    Лесно и щадящо кожата интимно бръснене

    Ножчето SkinProtect осигурява допълнителен слой защита от дразнене на кожата за чувствителната кожа на подмишниците и интимните зони.

    Philips OneBlade Intimate

    OneBlade Intimate. Изборът е лесен.

    Philips OneBlade Intimate

    Без дразнене на кожата


    Нашето ножче SkinProtect е специално проектирано за запазване на кожата ви в безопасност. Без повече порязвания.

    Philips OneBlade Intimate

    Без порязвания, без кървене


    Уникалната технология OneBlade означава, че можете да се обезкосмявате с увереност.

    Philips OneBlade Intimate

    Лесно и бързо бръснене


    Двустранното ножче и двупосочният гребен правят подстригването във всяка посока лесно. Спестете време, изглеждайте свежи.

    Philips OneBlade Intimate

    Мокро или сухо


    Някои обичат да е мокро, други да е сухо. OneBlade Intimate е напълно водоустойчив. Така че не се колебайте да се бръснете, докато сте в банята или под душа. Сухото бръснене също се получава добре, дори без пяна за бръснене. Изплакнете, за да почистите под течаща вода.

    Intimate

    Щадящ кожата
     
     

     
     
    SkinProtect има специален протектор за кожа, който спира порязвания и наранявания от бръснач.

    Уникална технология на ножчето

     
     
    Бързо движещо се ножче, което преминава през всеки косъм. Плъзгащото се покритие и заоблените върхове предпазват кожата ви.

    Издръжливи ножчета от неръждаема стомана


    Сменяйте на всеки четири месеца за най-добри резултати.

    Допълнителна система за защита

     
     
     
    Плъзгащото се покритие и заоблените върхове правят бръсненето супер лесно и удобно.

    *За най-добро бръснене. За 2 пълни бръснения седмично. Действителните резултати могат да варират.

    Intimate

    Тройна защита

    Ножче SkinProtect
     


    Ножчето SkinProtect добавя допълнителен слой безопасност за предотвратяване на порязвания и наранявания. То е създадено специално за чувствителна кожа, като гарантира, че имате гладко бръснене без дразнене.

    Технология за следване на контура

     
    Тази технология гарантира, че острието следва всяка извивка и контур на тялото ви. Без значение къде се бръснете, ножчето се адаптира към вашата форма, осигурявайки ви прецизно бръснене без случайни порязвания.

    Заоблени върхове и плъзгащо се покритие


    Ножчето се отличава със заоблени върхове и специално плъзгащо се покритие. Тази комбинация гарантира, че острието се плъзга гладко по кожата ви, намалявайки триенето и предотвратявайки наранявания от бръснач. То също така допринася за цялостния комфорт, като прави бръсненето приятно и лесно.

    Philips OneBlade Intimate

