Нашето ножче SkinProtect е специално проектирано за запазване на кожата ви в безопасност. Без повече порязвания.
Без порязвания, без кървене
Уникалната технология OneBlade означава, че можете да се обезкосмявате с увереност.
Лесно и бързо бръснене
Двустранното ножче и двупосочният гребен правят подстригването във всяка посока лесно. Спестете време, изглеждайте свежи.
Мокро или сухо
Някои обичат да е мокро, други да е сухо. OneBlade Intimate е напълно водоустойчив. Така че не се колебайте да се бръснете, докато сте в банята или под душа. Сухото бръснене също се получава добре, дори без пяна за бръснене. Изплакнете, за да почистите под течаща вода.
Какво казват другите за Philips OneBlade Intimate?
Intimate
Щадящ кожата
SkinProtect има специален протектор за кожа, който спира порязвания и наранявания от бръснач.
Уникална технология на ножчето
Бързо движещо се ножче, което преминава през всеки косъм. Плъзгащото се покритие и заоблените върхове предпазват кожата ви.
Издръжливи ножчета от неръждаема стомана
Сменяйте на всеки четири месеца за най-добри резултати.
Допълнителна система за защита
Плъзгащото се покритие и заоблените върхове правят бръсненето супер лесно и удобно.
*За най-добро бръснене. За 2 пълни бръснения седмично. Действителните резултати могат да варират.
Тройна защита
Ножче SkinProtect
Ножчето SkinProtect добавя допълнителен слой безопасност за предотвратяване на порязвания и наранявания. То е създадено специално за чувствителна кожа, като гарантира, че имате гладко бръснене без дразнене.
Технология за следване на контура
Тази технология гарантира, че острието следва всяка извивка и контур на тялото ви. Без значение къде се бръснете, ножчето се адаптира към вашата форма, осигурявайки ви прецизно бръснене без случайни порязвания.
Заоблени върхове и плъзгащо се покритие
Ножчето се отличава със заоблени върхове и специално плъзгащо се покритие. Тази комбинация гарантира, че острието се плъзга гладко по кожата ви, намалявайки триенето и предотвратявайки наранявания от бръснач. То също така допринася за цялостния комфорт, като прави бръсненето приятно и лесно.
