Philips OneBlade Intimate

Мокро или сухо



Някои обичат да е мокро, други да е сухо. OneBlade Intimate е напълно водоустойчив. Така че не се колебайте да се бръснете, докато сте в банята или под душа. Сухото бръснене също се получава добре, дори без пяна за бръснене. Изплакнете, за да почистите под течаща вода.