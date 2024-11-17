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  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Акумулаторна четка за зъби

HX9917/88

HX992W

4.6
| (113) Отзиви | 90% препоръчват този продукт

Наличен в

Black
Black
Бяло
Бяло
Цялостна грижа за оралното ви здраве
DiamondClean Smart 9400 е нашата най-добра четка за зъби за цялостна грижа. Високоефективните глави на четката ви дават възможност да се фокусирате върху всички зони на здравето на устната кухина, а нашата технология с интелигентни сензори ви дава персонализирана обратна информация и указания.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Нежно отстранява до 20 пъти повече плака*

Цялостна грижа за оралното ви здраве

  • 20 пъти повече премахване на плака*

  • До 15 пъти по-здрави венци**

  • Визуален сензор за натиск

  • 4 режима и 3 степени на интензивност

20 пъти по-ефективна върху плака*, нежна върху венците

20 пъти по-ефективна върху плака*, нежна върху венците

Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъти по-здрави венци след шест седмици и отстранява до 100% повече петна за по-малко от два дни в сравнение с ръчната четка за зъби.

Действие на течността на Sonicare

Действие на течността на Sonicare

Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

113

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

17/11/2024

България

България

Върши прекрасна работа

Ползвам продукта почти една година и съм впечатлен от резултата. Препоръчвам!

Този отзив е направен за DiamondClean Smart 9400 HX9917 Акумулаторна четка за зъби

Този отзив е направен за DiamondClean Smart 9400 HX9917 Акумулаторна четка за зъби

29/05/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Класна штука)

Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

19/03/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

гарно чистить

подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

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      Откази от отговорност

      1. Спрямо ръчна четка за зъби.

      2. след 6 седмици в сравнение с ръчна четка за зъби.

      3. след по-малко от 2 дни в сравнение с ръчна четка за зъби.