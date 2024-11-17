HX9917/88
HX992W
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
20 пъти повече премахване на плака*
До 15 пъти по-здрави венци**
Визуален сензор за натиск
4 режима и 3 степени на интензивност
Всеки почиства по различен начин, затова проектирахме тази глава с косъмчета под различен ъгъл, за да може премахването на плаката да е в правилна посока, независимо от техниката ви. Нашата глава за четка „всичко в едно“ A3 осигурява най-доброто ни почистване и отстранява до 20 пъти повече плака, поддържа 15 пъти по-здрави венци след шест седмици и отстранява до 100% повече петна за по-малко от два дни в сравнение с ръчната четка за зъби.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Тази електрическа четка за зъби Sonicare има светлинен пръстен в основата си, който нежно ви уведомява, ако прекалявате с натиска. Просто намалете натиска, когато светне, за да предпазите венците си.
4.6
от 5
113
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
ppeev
17/11/2024
България
Върши прекрасна работа
Ползвам продукта почти една година и съм впечатлен от резултата. Препоръчвам!
Този отзив е направен за DiamondClean Smart 9400 HX9917 Акумулаторна четка за зъби
Този отзив е направен за DiamondClean Smart 9400 HX9917 Акумулаторна четка за зъби
polinak871
29/05/2025
Україна
Потвърден купувач
Класна штука)
Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Helena767
19/03/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
гарно чистить
подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Спрямо ръчна четка за зъби.
след 6 седмици в сравнение с ръчна четка за зъби.
след по-малко от 2 дни в сравнение с ръчна четка за зъби.