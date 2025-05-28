Коледни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
Man trimming beard using Philips All-in-One Trimmer 9000
254 reviews

All-in-One Trimmer 9000 Series

Прецизност от неръждаема стомана

Препоръчителна цена на дребно

Този продукт е спрян от производство
Най-предпочитаната марка за електрическо мъжко подстригване в света¹

Вашият оптимален комплект за подстригване

17 в 1 за лице, коса и тяло

Този оптимален комплект за подстригване на Philips съчетава най-модерния ни тример с технологията OneBlade и приставки за оформяне на лице, коса и тяло, като ви дава експертна прецизност, гъвкавост и пълен контрол върху рутината ви за подстригване.

Запознай се с мултифункционалния тример "всичко в едно" серия 9000

Създайте своя характерен стил с вашия тример Philips "всичко в едно" серия 9000, предназначен за лице, глава и тяло. Този оптимален комплект за подстригване разполага с уникална технология OneBlade, както и нашите остриета от неръждаема стомана и 17 приставки за всички ваши нужди за подстригване.

Стандартна снимка на продукта Алтернативна снимка на продукт Алтернативна снимка на продукт

Прецизност

Прецизно равномерно подстригване и остри ръбове

Със самонаточващи се изцяло метални ножчета, първокласен прецизен гребен и уникална технология OneBlade, мултифункционалният тример Philips "всичко в едно" от серия 9000 осигурява експертно прецизно подстригване и оформяне на лицето, косата и тялото.

Гъвкавост

Универсален стайлинг от главата до петите

От прецизно подстригване и остри линии до удобно цялостно поддържане на тялото, вашият мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000 е подходящ за всички ваши нужди свързани с оформяне на главата, лицето и тялото.

Качество и лекота на използване

Създаден за дълготрайни резултати

Проектиран да се впише в ежедневието ви, мултифункционалният тример Philips "всичко в едно" серия 9000 е водоустойчив, издръжлив и лесен за почистване, идеален за оформяне на лицето, косата и тялото с удобство, лекота на използване и ежедневна ефективност.

Philips "всичко в едно" получава признание и награди за качествен дизайн.

Вижте всички наши награди тук сега.

OG BG 9000 Rambo&Kitt Feature Image (PPL) FIM 20in1 grooming set 9000

20 инструмента за всички нужди от грижа

Тримерът се предлага с 20 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.

OG_AiO_Rambo_and_Kitt_9000 Feature Image (PPL) Precision_comb_0.2mm

Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид

Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.

OG BG 9000 Rambo&Kitt Feature Image (PPL) FIM Unique OneBlade Techology 9000

Прецизни линии и остри ръбове с технологията OneBlade

Бързодвижещият се режещ елемент на тримера (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.

OG_AiO_Rambo_and_Kitt_9000 Feature Image (PPL) Self_sharpening_steel_blades

Максимална прецизност с дълготрайна производителност

Самозаточващите се стоманени остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата.

OG_AiO_Rambo_and_Kitt_9000 Feature Image (PPL) BeardSense_technology

Мощно подстригване дори на най-взискателните бради

С технологията BeardSense нашият тример сканира гъстотата на брадата ви 125 пъти в секунда, за да увеличи мощността в по-гъстите зони и да ви осигури правилната мощност за най-добър резултат.

Готов, когато имате нужда от него

Ръчен мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000

Получете до 120 минути мощно подстригване

Получете мощно, продължително подстригване с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000. Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане за една сесия за подстригване.

Тример Philips "всичко в едно", до 5 години гаранция²

Създаден да издържи с до 5 години гаранция²

Насладете се на изключителна надеждност и производителност с нашите издръжливи уреди за подстригване.

video banner

Изключителна прецизност и гъвкавост

Получете гъвкавост с прецизност

Лесно получете видът, който искате. Този уникален комплект комбинира нашия най-усъвършенстван и издръжлив тример с OneBlade за цялостно подстригване.

Път през гора показва слабо въздействие върху околната среда

Устойчивост

Проектиран за цял живот, създаден да издържи

Във Philips се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда, като ви доставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.

Научете повече

Изберете вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000

Отзиви

Награди

iF Design Award 2025

iF Design Award 2025

"iF Design Award 2025 iF DESIGN AWARD е една от най-престижните награди за дизайн в света. Организиран от Германия от 1954 г., етикетът iF е надежден знак за добър дизайн за потребителите, марките и дизайнерската общност."

reddot победител 2025

reddot победител 2025

Red Dot е отличието за високо качество на дизайна. Само продукти, които демонстрират изключителен дизайн, получават желания печат за качество от международното жури.

Обслужване на клиенти и поддръжка

Потърсете помощ за продукта си намерете ръководства научете за най-добрите съвети и трикове и отстранете всякакви проблеми

CustomerSupport

Начална страница за поддръжка

Намерете всички теми за поддръжка и други

MagnifyingGlass

Намерете продукта си

Търсете по номер на модела и намерете специфична информация за продукта

All-in-One Trimmer 9000 Series
Disclaimer

¹ Онлайн проучване сред 16003 мъже, потребители на електрически уреди за подстригване, проведено през 2024 г.
² 2 години гаранция + 3 години удължаване при регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.
* Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване
** Въз основа на 2, 3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия средно от 11,5 минути
*** В сравнение с тримера „всичко в едно“ на Philips без 41 мм режещ елемент
**** При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката
