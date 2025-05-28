Най-предпочитаната марка за електрическо мъжко подстригване в света¹
Вашият оптимален комплект за подстригване
17 в 1 за лице, коса и тяло
Този оптимален комплект за подстригване на Philips съчетава най-модерния ни тример с технологията OneBlade и приставки за оформяне на лице, коса и тяло, като ви дава експертна прецизност, гъвкавост и пълен контрол върху рутината ви за подстригване.
Запознай се с мултифункционалния тример "всичко в едно" серия 9000
Създайте своя характерен стил с вашия тример Philips "всичко в едно" серия 9000, предназначен за лице, глава и тяло. Този оптимален комплект за подстригване разполага с уникална технология OneBlade, както и нашите остриета от неръждаема стомана и 17 приставки за всички ваши нужди за подстригване.
Прецизност
Прецизно равномерно подстригване и остри ръбове
Със самонаточващи се изцяло метални ножчета, първокласен прецизен гребен и уникална технология OneBlade, мултифункционалният тример Philips "всичко в едно" от серия 9000 осигурява експертно прецизно подстригване и оформяне на лицето, косата и тялото.
Гъвкавост
Универсален стайлинг от главата до петите
От прецизно подстригване и остри линии до удобно цялостно поддържане на тялото, вашият мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000 е подходящ за всички ваши нужди свързани с оформяне на главата, лицето и тялото.
Качество и лекота на използване
Създаден за дълготрайни резултати
Проектиран да се впише в ежедневието ви, мултифункционалният тример Philips "всичко в едно" серия 9000 е водоустойчив, издръжлив и лесен за почистване, идеален за оформяне на лицето, косата и тялото с удобство, лекота на използване и ежедневна ефективност.
Тримерът се предлага с 20 инструмента, с които можете да подстригвате и оформяте окосмяването по лицето си, да подстригвате косата си и да се грижите за окосмяването по тялото си, като така удобно покрива всички нужди, свързани с грижата за тялото.
Равномерно подстригване с точна дължина за перфектния външен вид
Нашият първокласен прецизен гребен с 11 настройки за дължина на стъпки по 0,2 мм от 1 до 3 мм осигурява максимална прецизност за подстригване на точната дължина, която искате, за да изглеждате перфектно.
Прецизни линии и остри ръбове с технологията OneBlade
Бързодвижещият се режещ елемент на тримера (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.
Максимална прецизност с дълготрайна производителност
Самозаточващите се стоманени остриета осигуряват допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригване, като остават остри като в първия ден, без да е необходимо масло за остриетата.
Мощно подстригване дори на най-взискателните бради
С технологията BeardSense нашият тример сканира гъстотата на брадата ви 125 пъти в секунда, за да увеличи мощността в по-гъстите зони и да ви осигури правилната мощност за най-добър резултат.
Готов, когато имате нужда от него
Получете до 120 минути мощно подстригване
Получете мощно, продължително подстригване с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно" серия 9000. Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане за една сесия за подстригване.
Създаден да издържи с до 5 години гаранция²
Насладете се на изключителна надеждност и производителност с нашите издръжливи уреди за подстригване.
Изключителна прецизност и гъвкавост
Получете гъвкавост с прецизност
Лесно получете видът, който искате. Този уникален комплект комбинира нашия най-усъвършенстван и издръжлив тример с OneBlade за цялостно подстригване.
Устойчивост
Проектиран за цял живот, създаден да издържи
Във Philips се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда, като ви доставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.
"iF Design Award 2025 iF DESIGN AWARD е една от най-престижните награди за дизайн в света. Организиран от Германия от 1954 г., етикетът iF е надежден знак за добър дизайн за потребителите, марките и дизайнерската общност."
reddot победител 2025
Red Dot е отличието за високо качество на дизайна. Само продукти, които демонстрират изключителен дизайн, получават желания печат за качество от международното жури.
