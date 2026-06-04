Поддръжка Philips Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?

Когато регистрирате четка за зъби Sonicare, можете да проверите дали има някакви специални предложения за заявяване. Можете да регистрирате четката за зъби чрез Philips.com или приложението Sonicare. Можете да регистрирате четката за зъби чрез приложението само когато притежавате четка за зъби, която може да се свърже с приложение.

Регистрирайте продукта си на Philips.com Влезте в своя акаунт в My Philips или създайте нов акаунт. След като влезете, изберете ''Регистриране на продукт'' и следвайте инструкциите. Регистрирайте продукта си, като използвате приложението Sonicare Влезте в акаунта си в My Philips в приложението. Свържете четката за зъби с приложението чрез Bluetooth. След като се свържете, натиснете върху трите точки в долния десен ъгъл. Изберете "Моите продукти" от менюто. Натиснете върху ''Регистриране на моя продукт'' и следвайте инструкциите.