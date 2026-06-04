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Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?

Когато регистрирате четка за зъби Sonicare, можете да проверите дали има някакви специални предложения за заявяване. Можете да регистрирате четката за зъби чрез Philips.com или приложението Sonicare. Можете да регистрирате четката за зъби чрез приложението само когато притежавате четка за зъби, която може да се свърже с приложение.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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