Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?
Когато регистрирате четка за зъби Sonicare, можете да проверите дали има някакви специални предложения за заявяване. Можете да регистрирате четката за зъби чрез Philips.com или приложението Sonicare. Можете да регистрирате четката за зъби чрез приложението само когато притежавате четка за зъби, която може да се свърже с приложение.
Влезте в своя акаунт в My Philips или създайте нов акаунт. След като влезете, изберете ''Регистриране на продукт'' и следвайте инструкциите.
Влезте в акаунта си в My Philips в приложението.
Свържете четката за зъби с приложението чрез Bluetooth.
След като се свържете, натиснете върху трите точки в долния десен ъгъл.
Изберете "Моите продукти" от менюто.
Натиснете върху ''Регистриране на моя продукт'' и следвайте инструкциите.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›