Как да зареждам моята четка за зъби Sonicare?

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че да можем да ви помогнем да получите устройство за подмяна. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.
В зависимост от модела можете да зареждате четката си за зъби Philips Sonicare по различен начин. Уверете се, че използвате оригиналното зарядно устройство, което се доставя с четката за зъби. Не всички зарядни устройства Sonicare са съвместими с други. Зарядното устройство може да бъде USB-A конектор, който изисква стенен адаптер(не е включен в комплекта).
Прочетете следните инструкции за това как да зареждате четката си за зъби.
Включете зарядното устройство в контакт.
Поставете дръжката на четката за зъби на зарядното устройство.
Индикаторът за батерията ще започне да мига*, за да покаже, че четката за зъби се зарежда. Той ще спре да мига, когато е напълно заредена, което може да отнеме до 24 часа.
Можете да оставите четката си за зъби на включено зарядно устройство между миенията на зъби, тъй като това няма да повлияе на живота на батерията.
* Забележка: DailyClean 1100 няма индикаторна светлина за батерията.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›