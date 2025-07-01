Поддръжка Philips Кои устройства са съвместими с приложението Sonicare/Sonicare for Kids?

Приложението Philips Sonicare е налично за повечето смартфони, стига операционната система (ОС) да отговаря на минималното изискване по-долу.

Android: Android 12 и по-нова версия

Apple: iOS 17 и по-нова версия

Приложението Philips Sonicare for Kids е налично за повечето смартфони и таблети, стига операционната система (ОС) да отговаря на минималното изискване по-долу.

Android: Android 8 и по-нова версия

Apple: iOS 12 и по-нова версия

Устройства, които са били рутнати и джейлбрейкнати, не се поддържат за нито едно от приложенията. Нито пък устройствата с марка Huawei, независимо от тяхната операционна система.

Можете да изтеглите приложенията, като посетите Google Play Магазин или Apple iOS Store.