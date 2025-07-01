Приложението Philips Sonicare е налично за повечето смартфони, стига операционната система (ОС) да отговаря на минималното изискване по-долу.
Android: Android 12 и по-нова версия
Apple: iOS 17 и по-нова версия
Приложението Philips Sonicare for Kids е налично за повечето смартфони и таблети, стига операционната система (ОС) да отговаря на минималното изискване по-долу.
Android: Android 8 и по-нова версия
Apple: iOS 12 и по-нова версия
Устройства, които са били рутнати и джейлбрейкнати, не се поддържат за нито едно от приложенията. Нито пък устройствата с марка Huawei, независимо от тяхната операционна система.
Можете да изтеглите приложенията, като посетите Google Play Магазин или Apple iOS Store.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7429/02 , HX7410/02 , HX7411/01 .
Кои устройства са съвместими с приложението Sonicare/Sonicare for Kids?
Мога ли да използвам зарядно устройство на Sonicare с други четки за зъби?
Как да използвам UV устройството за дезинфекция Sonicare?
Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?
Защо приложението Philips Sonicare изисква разрешения