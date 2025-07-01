Поддръжка Philips Как работи обратната връзка от сензора за натиск на моята четка за зъби Sonicare?

Вашата четка за зъби Sonicare измерва натиска, който прилагате, докато си миете зъбите, за да предпазва венците и зъбите ви. Ако приложите твърде много натиск, дръжката ще промени вибрациите си.

Ще бъдете предупредени, когато прилагате твърде много натиск. В зависимост от модела на четката за зъби това може да става чрез един или повече от следните сигнали:

Светлина в основата на четката за зъби (само за Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, серия 6000 – 7000 и Advanced Clean)

Светодиодът за напомняне на главата за четката ще мига.

Промяна във вибрациите и следователно интензивността на миенето на зъби.

Звук и/или пулсиращ звук.

Тези сигнали ще спрат, когато намалите натиска.

Ако четката за зъби не реагира, когато упражнявате натиск, проверете дали функцията за сензор за натиск е активирана. Обикновено можете да включите тази функция, като поставите четката за зъби на зарядното устройство и задържите бутона за захранване до 7 секунди. Трябва да чуете поредица от звукови сигнали и да видите, че светодиодният индикатор в долната част на дръжката светва.

Моля, вижте в ръководството за потребителя, за да проверите дали вашият модел разполага с функция за сензор за натиск и да се запознаете с точните стъпки за неговото активиране или дезактивиране.

Ако сензорът за натиск се активира дори когато не упражнявате натиск, опитайте да заредите четката за зъби за поне 10 секунди.

Ако проблемът не се реши, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.