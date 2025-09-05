Ранен достъп до Черен Петък! Избери уреди за лична грижа сега.
Café Aromis серия 8000
Café Aromis серия 8000

Вкус като от кафене, усещане като у дома

Този продукт е спрян от производство
Кафе с професионално качество у дома

Кафе с професионално качество у дома

Пригответе над 50 вида горещи и студени напитки, приготвени с повече зърна¹ за вкус, подобен на този в кафене. Пригответе кадифена топла или студена пяна с LatteGo Pro и я почистете за по-малко от 10 секунди.

Тайната на интензивността, подобна на тази в кафене

Нашата технология BrewExtract

Тя дозира и пресова повече зърна¹ във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.

LatteGo Pro

Кадифена млечна пяна за всички любими напитки с кафе

От капучино до айслате – нашата система за мляко LatteGo Pro осигурява резултати с качество като в кафене, като използва както животински, така и растителни млека. Приставката за разпенване на мляко може да се мие в съдомиялна машина, а липсата на тръбички означава, че можете да я почистете за по-малко от 10 секунди.

Разнообразие от кафе за всяко настроение

Над 50 горещи и студени напитки

Изберете от над 50 горещи и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе има с какво да зарадва цялото семейство и любителите на кафе, които желаят да се насладят на разнообразие като в кафене у дома.

Вашият бариста у дома

Пригответе кафе по свой вкус с помощта на помощник-бариста

Кажете на помощника кои зърна използвате и той автоматично ще настрои кафемашината ви, за да използвате идеалните настройки. Свържете се с придружаващото приложение HomeID, за да получите още по-персонализирани указания от вашия помощник-бариста.

Повече зърна, повече вкус

Тайната на интензивността като в кафене? Нашата технология BrewExtract дозира и пресова повече зърна* във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.

Кадифена млечна пяна за всички любими напитки с кафе

Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.

Над 50 топли и студени напитки за всяко настроение

Разгледайте над 50 топли и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе е идеалното решение за семейства и любители на кафето, които търсят разнообразие на ниво кафене у дома.

Цялото удоволствие с минимално почистване

Почистете LatteGo Pro за 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода или я поставите в съдомиялната машина. Модулът за приготвяне на кафе може да се почиства под течаща вода. Когато е време да стартирате програма за почистване, като например отстраняване на котлен камък, машината ще ви дава насоки.

Любимото ви кафе с натискането на един бутон

Интуитивният сензорен TFT 4,3" дисплей осигурява безпроблемно приготвяне на кафе с едно докосване и персонализирани потребителски профили. Лесното управление улеснява всички в домакинството да се наслаждават на първокласни напитки с кафе у дома.

Приготвяне на двойна доза Cold Brew в чаша

Автентичен вкус на Cold Brew

Насладете се на смелия, освежаващ вкус на Cold Brew – перфектно балансирано и готово с натискането на един бутон.

Почистване на системата за мляко LatteGo под течаща вода.

Цялото удоволствие с минимално почистване

Почистете каничката LatteGoPro за 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода или я поставите в съдомиялната. Модулът за кафе се нуждае само от бързо изплакване. Когато е време за премахване на котлен камък или друго почистване, машината ще ви насочи.

Пестене на енергия

Намалете използването на вода и енергия с Еко режим

Това намалява разхода на вода и енергия, без компромис с качеството на кафето. Philips Café Aromis ви позволява да регулирате основното осветление и светлината на чашата, да използвате по-малко вода при изплакване, да преминете по-бързо в режим на готовност и да намалите яркостта на дисплея

Café Aromis серия 8000
Café Aromis серия 8000

