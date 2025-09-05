От капучино до айслате – нашата система за мляко LatteGo Pro осигурява резултати с качество като в кафене, като използва както животински, така и растителни млека. Приставката за разпенване на мляко може да се мие в съдомиялна машина, а липсата на тръбички означава, че можете да я почистите за по-малко от 10 секунди.
Кажете на помощника кои зърна използвате и той автоматично ще настрои кафемашината ви, за да използвате идеалните настройки. Свържете се с придружаващото приложение HomeID, за да получите още по-персонализирани указания от вашия помощник-бариста.
Тайната на интензивността като в кафене? Нашата технология BrewExtract дозира и пресова повече зърна* във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.
Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.
Разгледайте над 50 топли и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе е идеалното решение за семейства и любители на кафето, които търсят разнообразие на ниво кафене у дома.
Почистете LatteGo Pro за 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода или я поставите в съдомиялната машина. Модулът за приготвяне на кафе може да се почиства под течаща вода. Когато е време да стартирате програма за почистване, като например отстраняване на котлен камък, машината ще ви дава насоки.
Интуитивният сензорен TFT 4,3" дисплей осигурява безпроблемно приготвяне на кафе с едно докосване и персонализирани потребителски профили. Лесното управление улеснява всички в домакинството да се наслаждават на първокласни напитки с кафе у дома.
