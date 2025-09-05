Кадифена млечна пяна за всички любими напитки с кафе

Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.