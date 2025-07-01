Какви са режимите за миене на зъбите за моята четка за зъби Sonicare?

Вашата четка за зъби Sonicare има различни режими на миене на зъбите. Тези режими могат да варират според четката за зъби.
Режимът по подразбиране на четката за зъби е режимът за почистване. Този режим осигурява 2 минути за миене на зъбите и е подходящ за ежедневна употреба. Другите режими за миене на зъбите са: 

 

РежимВреме за миене на зъбитеПредимства
Почистване2 минутиЗа едно изключително ежедневно почистване.
Дълбоко почистване3 минутиПо-дълъг режим за прекарване на допълнително време във всички зони на устата за ободряващо дълбоко почистване.
Дълбоко почистване+2 минути/3 минутиПодобен на режима за дълбоко почистване. Ако вашата четка за зъби е свързана с приложението, този режим работи в продължение на 2 минути. Ако вашата четка за зъби не е свързана, този режим ще работи в продължение на 3 минути.
Избелване/Избелване+2 минути 40 секундиЗа да премахнете повърхностните петна и да полирате предните си зъби за по-бяла усмивка.
Грижа за венците3 минутиИдеален за почистване на зъбите и венците.
Здраве на венците3 минути 20 секундиПо-дълъг режим, който позволява допълнително време за почистване на задните зъби и подобряване на здравето на венците
Чувствителност2 минутиМеки вибрации за нежно, но ефективно почистване за чувствителни зъби и венци
Грижа за езика20 секундиПочистете езика си с главата за четка TongueCare.
Полиране1 минутаЗа да избелите и полирате зъбите си.
Максимална грижа3 минутиПо-дълъг режим, който съчетава режими за почистване и масажиране за изключително ежедневно почистване с добавен масаж на венците.


 

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

