Поддръжка Philips Какви са режимите за миене на зъбите за моята четка за зъби Sonicare?

Вашата четка за зъби Sonicare има различни режими на миене на зъбите. Тези режими могат да варират според четката за зъби.

Режимът по подразбиране на четката за зъби е режимът за почистване. Този режим осигурява 2 минути за миене на зъбите и е подходящ за ежедневна употреба. Другите режими за миене на зъбите са:





Режим Време за миене на зъбите Предимства Почистване 2 минути За едно изключително ежедневно почистване. Дълбоко почистване 3 минути По-дълъг режим за прекарване на допълнително време във всички зони на устата за ободряващо дълбоко почистване. Дълбоко почистване+ 2 минути/3 минути Подобен на режима за дълбоко почистване. Ако вашата четка за зъби е свързана с приложението, този режим работи в продължение на 2 минути. Ако вашата четка за зъби не е свързана, този режим ще работи в продължение на 3 минути. Избелване/Избелване+ 2 минути 40 секунди За да премахнете повърхностните петна и да полирате предните си зъби за по-бяла усмивка. Грижа за венците 3 минути Идеален за почистване на зъбите и венците. Здраве на венците 3 минути 20 секунди По-дълъг режим, който позволява допълнително време за почистване на задните зъби и подобряване на здравето на венците Чувствителност 2 минути Меки вибрации за нежно, но ефективно почистване за чувствителни зъби и венци Грижа за езика 20 секунди Почистете езика си с главата за четка TongueCare. Полиране 1 минута За да избелите и полирате зъбите си. Максимална грижа 3 минути По-дълъг режим, който съчетава режими за почистване и масажиране за изключително ежедневно почистване с добавен масаж на венците.



