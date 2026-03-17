Коя глава е подходяща за моята четка за зъби Sonicare?
Има три различни вида глави за четка Sonicare. Главата за четка, която пасва на вашата четка за зъби, зависи от модела, който притежавате.
- Главата за четка с поставяне с щракване е стандартната глава за четка и пасва на повечето от нашите акумулаторни четки за зъби Sonicare.
- Нашите по-стари модели Essence имат по-голяма глава за четка с поставяне със завинтване.
- Главите за четки Philips One и Philips One for Kids са съвместими само с Philips One и Philips One for Kids.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7423/01 , HX7428/02 , HX7403/05 .