Коя глава е подходяща за моята четка за зъби Sonicare?

Има три различни вида глави за четка Sonicare. Главата за четка, която пасва на вашата четка за зъби, зависи от модела, който притежавате.  

  • Главата за четка с поставяне с щракване е стандартната глава за четка и пасва на повечето от нашите акумулаторни четки за зъби Sonicare. 
  • Нашите по-стари модели Essence имат по-голяма глава за четка с поставяне със завинтване.
  • Главите за четки Philips One и Philips One for Kids са съвместими само с Philips One и Philips One for Kids. 

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7423/01 , HX7428/02 , HX7403/05 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

