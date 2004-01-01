Поддръжка Philips

Как да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare?

За да свържете вашата Bluetooth четка за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare, уверете се, че вашата четка за зъби и телефон са сдвоени чрез Bluetooth. Ако използвате приложението за първи път, ще трябва да сдвоите четката си за зъби. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.



След като четката ви за зъби е сдвоена с приложението, тя ще се свърже и синхронизира, когато е включена. Вашият телефон трябва да бъде наблизо с активирана Bluetooth връзка и приложението да е отворено.

