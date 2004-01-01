Термини за търсене

Как да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare?

Публикувано на 8 януари 2025 г.
За да свържете вашата Bluetooth четка за зъби Philips Sonicare към приложението Sonicare, уверете се, че вашата четка за зъби и телефон са сдвоени чрез Bluetooth. Ако използвате приложението за първи път, ще трябва да сдвоите четката си за зъби. Следвайте инструкциите, предоставени в приложението.
 
След като четката ви за зъби е сдвоена с приложението, тя ще се свърже и синхронизира, когато е включена. Вашият телефон трябва да бъде наблизо с активирана Bluetooth връзка и приложението да е отворено.
 
Информацията по-горе се отнася и за приложението Sonicare for Kids. Гледайте видеото по-долу за подробности.
 
