Мъжка оформена брада с мултифункционален тример Philips "всичко в едно"

Мултифункционални тримери "всичко в едно"

Гъвкавост с прецизност

Най-предпочитаната марка за електрическо мъжко подстригване в света¹

Нашият най-добър тример "всичко в едно"

Прецизност от неръждаема стомана

Тример &quot;всичко в едно&quot; серия 9000

Тример "всичко в едно" серия 9000

Прецизно подстригване, остри ръбове и удобно бръснене за лице, коса и тяло

Тример "всичко в едно"

Самозаточващи се изцяло метални ножчета

Допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригването с ножчета толкова остри, колкото в ден 1, без да е необходимо смазване с масло.

Създайте визията си с лекота и прецизност

Универсален стайлинг за всички ваши нужди за оформяне на стила

Всичко необходимо в един уред. Подстрижете и оформете окосмяването по лицето, подстрижете косата и комфортно поддържайте тялото с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно". Това е универсален стайлинг на лице, коса и тяло.

Прецизно и равномерно подстригване

Нашият прецизен гребен с 11 настройки на дължината на стъпки от 0,2 мм осигурява максимална прецизност за подстригване до точната дължина, която искате за вашия перфектен външен вид.

Адаптира се към брадата ви с технологията BeardSense

Тримерът сканира плътността на брадата 125 пъти в секунда и се адаптира, за да ви даде точно мощността, от която се нуждаете. Чудесен за справяне с гъсти, пухкави или по-дълги бради.

Увереното поддържане на стила е лесно

  • Лесно ли е да сменяте стилове?

    Оформете брадата, косата и тялото с лекота с помощта на тримера "всичко в едно". Приставките с щракване ви позволяват плавно да се движите между различни зони, което прави поддържането на цялото тяло лесно и ефективно, всичко това с един надежден уред

  • Колко издържа батерията?

    Получавате до 120 минути безжична работа при пълно зареждане. Забравихте да заредите? Бърз 5-минутен тласък ви дава достатъчно мощност за едно пълно подстригване. Перфектен за натоварени сутрини или пътуване.

  • Проектиран да издържи ден след ден

    Мултифункционалните тримери "всичко в едно" са изработени от издържливи, висококачествени материали и дълготрайни ножчета, осигуряващи надеждни резултати при подстригване на брада, коса и тяло, дори при редовна, ежедневна употреба

Готов, когато имате нужда от него

Ръчен безжичен мултифункционален тример "всичко в едно"

Получете до 120 минути безжична употреба

Получете мощно, продължително подстригване с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно". Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане за една сесия за подстригване.

Тримера се изплаква под течаща вода

100% водоустойчив

Вашият тример Philips "всичко в едно" може да се използва на мокро или на сухо за комфортно и удобно изживяване всеки път. Освен това е лесен за почистване.

Тример Philips "всичко в едно", до 5 години гаранция²

Създаден да издържи с до 5 години гаранция²

Насладете се на изключителна надеждност и производителност с нашите издръжливи уреди за подстригване.

Път през гора показва слабо въздействие върху околната среда

Устойчивост

Проектиран за цял живот, създаден да издържи

Във Philips се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда, като ви доставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.

Научете повече

Disclaimers

¹ Онлайн проучване сред 16003 мъже, потребители на електрически уреди за подстригване, проведено през 2024 г.
² 2 години гаранция + 3 години удължаване при регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.
