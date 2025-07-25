Допълнителна здравина за максимална прецизност при подстригването с ножчета толкова остри, колкото в ден 1, без да е необходимо смазване с масло.
Създайте визията си с лекота и прецизност
Универсален стайлинг за всички ваши нужди за оформяне на стила
Всичко необходимо в един уред. Подстрижете и оформете окосмяването по лицето, подстрижете косата и комфортно поддържайте тялото с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно". Това е универсален стайлинг на лице, коса и тяло.
Прецизно и равномерно подстригване
Нашият прецизен гребен с 11 настройки на дължината на стъпки от 0,2 мм осигурява максимална прецизност за подстригване до точната дължина, която искате за вашия перфектен външен вид.
Адаптира се към брадата ви с технологията BeardSense
Тримерът сканира плътността на брадата 125 пъти в секунда и се адаптира, за да ви даде точно мощността, от която се нуждаете. Чудесен за справяне с гъсти, пухкави или по-дълги бради.
Увереното поддържане на стила е лесно
Лесно ли е да сменяте стилове?
Оформете брадата, косата и тялото с лекота с помощта на тримера "всичко в едно". Приставките с щракване ви позволяват плавно да се движите между различни зони, което прави поддържането на цялото тяло лесно и ефективно, всичко това с един надежден уред
Колко издържа батерията?
Получавате до 120 минути безжична работа при пълно зареждане. Забравихте да заредите? Бърз 5-минутен тласък ви дава достатъчно мощност за едно пълно подстригване. Перфектен за натоварени сутрини или пътуване.
Проектиран да издържи ден след ден
Мултифункционалните тримери "всичко в едно" са изработени от издържливи, висококачествени материали и дълготрайни ножчета, осигуряващи надеждни резултати при подстригване на брада, коса и тяло, дори при редовна, ежедневна употреба
Готов, когато имате нужда от него
Получете до 120 минути безжична употреба
Получете мощно, продължително подстригване с вашия мултифункционален тример Philips "всичко в едно". Нашата издръжлива литиева батерия осигурява до 120 минути работа с опция за 5-минутно бързо зареждане за една сесия за подстригване.
100% водоустойчив
Вашият тример Philips "всичко в едно" може да се използва на мокро или на сухо за комфортно и удобно изживяване всеки път. Освен това е лесен за почистване.
Създаден да издържи с до 5 години гаранция²
Насладете се на изключителна надеждност и производителност с нашите издръжливи уреди за подстригване.
Устойчивост
Проектиран за цял живот, създаден да издържи
Във Philips се ангажираме да намалим нашия отпечатък върху околната среда, като ви доставяме по-устойчиви продукти, които издържат по-дълго.