Как да променям режимите на миене на зъбите в приложението Sonicare?

Можете да промените режима на миене за четката за зъби в приложението Sonicare. Ето как:
1. Отворете приложението Sonicare.
2. На екрана за настройки преди миене на зъбите докоснете бутона ^, за да разширите настройките на четката за зъби.
3. Докоснете полето "Режим". Ще се покаже текущият ви режим и различните опции, от които да избирате.
4. Докоснете кръга до режима, който искате да използвате.
5. На екрана за актуализация ще се появи отметка, която показва, че режимът ви е променен успешно.
6. Докоснете стрелката <, за да започнете миене на зъбите с новия режим.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX9997/32 , HX9992/11 , HX9992/12 .
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