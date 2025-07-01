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Как да променям режимите на миене на зъбите в приложението Sonicare?

Можете да промените режима на миене за четката за зъби в приложението Sonicare. Ето как: 

1. Отворете приложението Sonicare. 

2. На екрана за настройки преди миене на зъбите докоснете бутона ^, за да разширите настройките на четката за зъби. 

3. Докоснете полето "Режим". Ще се покаже текущият ви режим и различните опции, от които да избирате. 

4. Докоснете кръга до режима, който искате да използвате. 

5. На екрана за актуализация ще се появи отметка, която показва, че режимът ви е променен успешно. 

6. Докоснете стрелката <, за да започнете миене на зъбите с новия режим. 

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX9997/32 , HX9992/11 , HX9992/12 .

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