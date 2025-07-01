Поддръжка Philips Как да променям режимите на миене на зъбите в приложението Sonicare?

Можете да промените режима на миене за четката за зъби в приложението Sonicare. Ето как:

1. Отворете приложението Sonicare.

2. На екрана за настройки преди миене на зъбите докоснете бутона ^, за да разширите настройките на четката за зъби.

3. Докоснете полето "Режим". Ще се покаже текущият ви режим и различните опции, от които да избирате.

4. Докоснете кръга до режима, който искате да използвате.

5. На екрана за актуализация ще се появи отметка, която показва, че режимът ви е променен успешно.

6. Докоснете стрелката <, за да започнете миене на зъбите с новия режим.