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Всекидневна с телевизор Philips Ambilight

Ambilight TV

Телевизорът. Митът. Легендата.

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Топ телевизори в гамата

OLED – Ambilight TV

OLED – Ambilight TV
OLED – Ambilight TV
Единственият OLED с Ambilight. 4K картина. Dolby Vision. META 3.0 дисплей. Кинематографичен звук. Запознайте се с OLED, който предлага повече от картина.
The Xtra – Ambilight TV

The Xtra – Ambilight TV

The Xtra предлага 4K QD MiniLED, Ambilight Plus, Dolby Atmos и 144 Hz VRR за впечатляващо забавление.

The One – Ambilight TV

The One – Ambilight TV

Търсенето приключи. 4K QLED Smart TV с Ambilight, Dolby Atmos и 144 Hz VRR за следващо поколение игри.

Всекидневна с телевизор Philips Ambilight

Уникалната иновация на Philips

Какво е Ambilight TV?

За неопитните Ambilight TV може да изглежда като телевизор със светодиоди на гърба. Тези, които са го пробвали, знаят по-добре: адаптивното сияние на Ambilight TV превръща стаите в джунгли, а диваните в космически кораби. Пробвайте веднъж и сменете телевизора си завинаги.

Изкуствен интелект, реална разлика

Край на занимаването с настройки. Вътре във вашия Ambilight телевизор P5 AI оптимизира картината, игрите и Ambilight за това, което гледате или играете, приспособявайки се към условията в стаята ви, така че всичко винаги да изглежда впечатляващо.

Изкуствен интелект, реална разлика
Всекидневна с телевизор Philips

Поразително качество на картината

От най-новите 4K Quantum Dot, QD MiniLED и OLED панели до кинематографичния Dolby Vision и мощта на обработката на P5 и P5 AI чиповете – всичко е проектирано да докара производителността на тези пиксели до максимум и да направи вашата картина впечатляваща.

Страхотен звук без допълнителни настройки

С функции, като Dolby Atmos съраунд звук, и партньорства с британските аудио легенди Bowers & Wilkins Ambilight TV са проектирани да звучат ясно, пространствено и мощно още от самото начало.

Страхотен звук без допълнителни настройки
  • Всекидневна с телевизор Philips Ambilight

    Smart TV

    Просто интелигентни

    Намерете бързо съдържание в услугите за поточно предаване. Сдвоете смарт устройствата в дома си. И контролирайте всичко с гласова команда.

За какво е подходящ Ambilight TV?

  • Филмите са по-мащабни

    "Има ли джунгла в моята всекидневна или моята всекидневна се е превърнала в джунгла?" Не се тревожете, ако установите, че си задавате тези и други малко вероятни въпроси, след като вашият Ambilight TV е настроен.

  • Спортът е по-въздействащ

    Добре, признаваме, че може да не усетите миризмата на терена. Но с Ambilight TV ще се почувствате толкова близо до екшъна в деня на мача, че ще изглежда, че сякаш можете.

  • Игрите стават реални

    Независимо дали се състезавате по неонова писта, убивате вампири, или сте се отправили на митична мисия за спасяване на човечеството, Ambilight TV прави така, че всичко да се усеща по-интензивно и по-епично.

Управлявайте телевизора си със своето смарт устройство

Philips Smart TV App

Приложението Philips Smart TV превръща вашия смартфон или таблет в интелигентно дистанционно управление, което ви позволява лесно да сменяте каналите, да регулирате звука, да разглеждате приложенията и да настройвате прецизно Ambilight настройките.

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Philips Smart TV App
Всекидневна с телевизор Philips Ambilight

Тонколони Philips

Готови ли сте за кинематографичен звук?

Ако предпочитате експлозии, които ви разтърсват, или искате диалозите да се чуват още по-ясно, защо не добавите саундбар, който е създаден да звучи, изглежда и работи чудесно с вашия Ambilight TV?

Разгледайте нашите тонколони Soundbar

Открийте звука на Philips

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