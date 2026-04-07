Топ телевизори в гамата
The Xtra предлага 4K QD MiniLED, Ambilight Plus, Dolby Atmos и 144 Hz VRR за впечатляващо забавление.
Търсенето приключи. 4K QLED Smart TV с Ambilight, Dolby Atmos и 144 Hz VRR за следващо поколение игри.
Уникалната иновация на Philips
Какво е Ambilight TV?
За неопитните Ambilight TV може да изглежда като телевизор със светодиоди на гърба. Тези, които са го пробвали, знаят по-добре: адаптивното сияние на Ambilight TV превръща стаите в джунгли, а диваните в космически кораби. Пробвайте веднъж и сменете телевизора си завинаги.
Край на занимаването с настройки. Вътре във вашия Ambilight телевизор P5 AI оптимизира картината, игрите и Ambilight за това, което гледате или играете, приспособявайки се към условията в стаята ви, така че всичко винаги да изглежда впечатляващо.
От най-новите 4K Quantum Dot, QD MiniLED и OLED панели до кинематографичния Dolby Vision и мощта на обработката на P5 и P5 AI чиповете – всичко е проектирано да докара производителността на тези пиксели до максимум и да направи вашата картина впечатляваща.
С функции, като Dolby Atmos съраунд звук, и партньорства с британските аудио легенди Bowers & Wilkins Ambilight TV са проектирани да звучат ясно, пространствено и мощно още от самото начало.
Smart TV
Намерете бързо съдържание в услугите за поточно предаване. Сдвоете смарт устройствата в дома си. И контролирайте всичко с гласова команда.
"Има ли джунгла в моята всекидневна или моята всекидневна се е превърнала в джунгла?" Не се тревожете, ако установите, че си задавате тези и други малко вероятни въпроси, след като вашият Ambilight TV е настроен.
Добре, признаваме, че може да не усетите миризмата на терена. Но с Ambilight TV ще се почувствате толкова близо до екшъна в деня на мача, че ще изглежда, че сякаш можете.
Независимо дали се състезавате по неонова писта, убивате вампири, или сте се отправили на митична мисия за спасяване на човечеството, Ambilight TV прави така, че всичко да се усеща по-интензивно и по-епично.
Управлявайте телевизора си със своето смарт устройство
Приложението Philips Smart TV превръща вашия смартфон или таблет в интелигентно дистанционно управление, което ви позволява лесно да сменяте каналите, да регулирате звука, да разглеждате приложенията и да настройвате прецизно Ambilight настройките.
Ако предпочитате експлозии, които ви разтърсват, или искате диалозите да се чуват още по-ясно, защо не добавите саундбар, който е създаден да звучи, изглежда и работи чудесно с вашия Ambilight TV?
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