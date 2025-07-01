Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?

Вашата четка за зъби Sonicare измерва натиска, който прилагате, докато си миете зъбите, за да предпазва венците и зъбите ви. Ако приложите твърде много натиск, дръжката ще промени вибрациите си. Можете да активирате или дезактивирате тази функция, като следвате инструкциите по-долу.

Поставите четката за зъби върху зарядното устройство. Натиснете и задръжте бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуят два звукови сигнала за потвърждаване на активирането. Дезактивирайте сензора за натиск, като задържите бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуе един звуков сигнал за потвърждаване на дезактивирането.

Четки за зъби DiamondClean Интелигентните четки за зъби DiamondClean се различават леко от горния метод. Натиснете и задръжте бутона за режим/интензитет (долния бутон). Докато задържате бутона за режим/интензитет, натиснете два пъти бутона за захранване (горния бутон). Пуснете бутона за режим/интензитет. Ако видите индикатора за батерията в основата на четката за зъби да мига два пъти и чуете два звукови сигнала, тогава функцията е активирана. Ако повторите процеса, за да дезактивирате функцията, ще видите индикатора за батерията да мига един път и ще чуете един звуков сигнал.