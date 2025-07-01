Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?


Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че да можем да ви помогнем да получите устройство за подмяна. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.

Вашата четка за зъби Sonicare измерва натиска, който прилагате, докато си миете зъбите, за да предпазва венците и зъбите ви. Ако приложите твърде много натиск, дръжката ще промени вибрациите си. Можете да активирате или дезактивирате тази функция, като следвате инструкциите по-долу.

  1. Поставите четката за зъби върху зарядното устройство.
  2. Натиснете и задръжте бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуят два звукови сигнала за потвърждаване на активирането.
  3. Дезактивирайте сензора за натиск, като задържите бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуе един звуков сигнал за потвърждаване на дезактивирането.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX7101/02 , HX7103/01 , HX7101/03 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

