Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?
Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че да можем да ви помогнем да получите устройство за подмяна. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.
Вашата четка за зъби Sonicare измерва натиска, който прилагате, докато си миете зъбите, за да предпазва венците и зъбите ви. Ако приложите твърде много натиск, дръжката ще промени вибрациите си. Можете да активирате или дезактивирате тази функция, като следвате инструкциите по-долу.
Поставите четката за зъби върху зарядното устройство.
Натиснете и задръжте бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуят два звукови сигнала за потвърждаване на активирането.
Дезактивирайте сензора за натиск, като задържите бутона за режим/интензитет и натиснете бутона за захранване два пъти, докато устройството е на зарядното устройство. От дръжката ще се чуе един звуков сигнал за потвърждаване на дезактивирането.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX7101/02 , HX7103/01 , HX7101/03 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›