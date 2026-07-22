For Gaming
Нови представи за производителността на работния процес
Мониторите Philips се отличават с иновативни, екологични технологии за по-зелено бъдеще. Открийте нашите устойчиви дисплеи!
Открийте мониторите с докинг на USB-C Philips, които внасят ред и удобство в дигиталното ви работно пространство. Сбогувайте се със зарядните устройства и захранващите кабели!
Иновация във всеки пиксел
Какво прави мониторите Philips различни?
Мониторите Philips предлагат ярки визуализации, интелигентни функции и елегантен дизайн – перфектни както за работа, така и за дома. Наслаждавайте се на върхова производителност, лесна употреба и кристално чисти изображения всеки ден.
Мониторите Philips отговарят на нуждите на днешните динамични, поливалентни професионалисти с широк спектър от иновативни решения, предназначени да увеличат производителността, да предоставят реалистични визуални изображения и да пазят природата.
Асортиментът монитори Philips за домашна употреба предлага на потребителите богат и разнообразен избор от дисплеи, вдъхновени от съвременния динамичен и многопластов начин на живот.
Evnia е напредничав и изобретателен бранд. Нашият новаторски и всеобхватен подход цели да създаде модерна атмосфера в света на гейминга, като същевременно черпи от опита и авторитета на марката Philips.
Оптимизиран за малки и средни предприятия. Проектиран за успех. В Монитори Philips разбираме нуждите на МСП.
TCO Certified Edge
Изберете сертифицирани по TCO монитори Philips за иновации, производителност и устойчивост. Създадени за хора, които ценят качеството и намаленият екологичен отпечатък.
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