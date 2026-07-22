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Неусетно част от твоя ден – у дома и на работа.

Philips Monitors

Неусетно част от твоя ден – у дома и на работа.

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For Gaming

49M2C8900/00

QD OLED gaming monitor
QD OLED gaming monitor
Gaming beyond innovation
За преживяване

За преживяване

Нови представи за производителността на работния процес

Зелени монитори

Зелени монитори

Мониторите Philips се отличават с иновативни, екологични технологии за по-зелено бъдеще. Открийте нашите устойчиви дисплеи!

Монитори с USB-C докинг

Монитори с USB-C докинг

Открийте мониторите с докинг на USB-C Philips, които внасят ред и удобство в дигиталното ви работно пространство. Сбогувайте се със зарядните устройства и захранващите кабели!

Какво прави мониторите Philips различни?

Иновация във всеки пиксел

Какво прави мониторите Philips различни?

Мониторите Philips предлагат ярки визуализации, интелигентни функции и елегантен дизайн – перфектни както за работа, така и за дома. Наслаждавайте се на върхова производителност, лесна употреба и кристално чисти изображения всеки ден.

Нашите главни категории

Професионална употреба

Мониторите Philips отговарят на нуждите на днешните динамични, поливалентни професионалисти с широк спектър от иновативни решения, предназначени да увеличат производителността, да предоставят реалистични визуални изображения и да пазят природата.

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Професионална употреба
Домашна употреба

Домашна употреба

Асортиментът монитори Philips за домашна употреба предлага на потребителите богат и разнообразен избор от дисплеи, вдъхновени от съвременния динамичен и многопластов начин на живот.

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Сборник от игри

Evnia е напредничав и изобретателен бранд. Нашият новаторски и всеобхватен подход цели да създаде модерна атмосфера в света на гейминга, като същевременно черпи от опита и авторитета на марката Philips.

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Сборник от игри
Защо мониторите Philips за малки и средни бизнеси?

Защо мониторите Philips за малки и средни бизнеси?

Оптимизиран за малки и средни предприятия. Проектиран за успех. В Монитори Philips разбираме нуждите на МСП.

Нашите монитори за МСП
  • TCO Certified Edge

    TCO Certified Edge

    Ангажирани с околната среда

    Изберете сертифицирани по TCO монитори Philips за иновации, производителност и устойчивост. Създадени за хора, които ценят качеството и намаленият екологичен отпечатък.

    TCO сертифицирани монитори

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Софтуер и драйвери

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    Обслужване на клиенти и поддръжка

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