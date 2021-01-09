SH71/50
Поддържайте вашата самобръсначка като нова
За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да поддържате нейната 100% ефективност.Вижте всички предимства
Проверете задната част на дръжката на самобръсначката, за да потвърдите, че главата е сменена. Имате нужда от помощ? Посетете philips.com/accessories
1. Натиснете бутоните за освобождаване и свалете държача на бръснещата глава. 2. Завъртете задържащите пръстени обратно на часовниковата стрелка и ги свалете. 3. Отстранете старите бръснещи глави и поставете резервните (прорезите трябва да пасват точно на издатините). 4. Поставете обратно задържащите пръстени и ги завъртете по часовниковата стрелка, докато чуете щракване. 5. Поставете обратно държача за бръснене и затворете.
Сменяйте бръснещите глави на всеки 24 месеца, за да осигурите най-добрата работа на устройството.
Във Philips се стремим към устойчивост във всички аспекти на разработването на продукти. Тази опаковка не съдържа пластмасови части и може да се рециклира напълно*.
Мощни, но нежни, 45-те самонаточващи се ножчета SteelPrecision на тази самобръсначка на Philips извършват до 90 000 бръснения в минута, подстригвайки повече косми при всяко движение за чисто и удобно покритие.
