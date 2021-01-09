Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
  Поддържайте вашата самобръсначка като нова

    SH71 Резервни бръснещи глави

    SH71/50

    Поддържайте вашата самобръсначка като нова

    За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да поддържате нейната 100% ефективност.

    Вижте всички предимства

    SH71 Резервни бръснещи глави

    Съвместими продукти

    Поддържайте вашата самобръсначка като нова

    Сменяйте главите на всеки 2 години за 100% ефективност

    • Ножчета SteelPrecision
    • Подходящи за серията S7000
    • Подходящи за ъгловата форма на S5000
    • Пасва на 500 Series
    • Не пасват на заоблената форма на S5000
    За самобръсначки от сериите 5000, 6000 с ъглова форма, серия 7000 и 500

    За самобръсначки от сериите 5000, 6000 с ъглова форма, серия 7000 и 500

    Проверете задната част на дръжката на самобръсначката, за да потвърдите, че главата е сменена. Имате нужда от помощ? Посетете philips.com/accessories

    Нулирайте самобръсначката си много просто

    Нулирайте самобръсначката си много просто

    1. Натиснете бутоните за освобождаване и свалете държача на бръснещата глава. 2. Завъртете задържащите пръстени обратно на часовниковата стрелка и ги свалете. 3. Отстранете старите бръснещи глави и поставете резервните (прорезите трябва да пасват точно на издатините). 4. Поставете обратно задържащите пръстени и ги завъртете по часовниковата стрелка, докато чуете щракване. 5. Поставете обратно държача за бръснене и затворете.

    Сменяйте главите на всеки 24 месеца за най-добрата производителност.

    Сменяйте главите на всеки 24 месеца за най-добрата производителност.

    Сменяйте бръснещите глави на всеки 24 месеца, за да осигурите най-добрата работа на устройството.

    Опаковка, която може да се рециклира*

    Опаковка, която може да се рециклира*

    Във Philips се стремим към устойчивост във всички аспекти на разработването на продукти. Тази опаковка не съдържа пластмасови части и може да се рециклира напълно*.

    По-голяма производителност при бръснене

    Мощни, но нежни, 45-те самонаточващи се ножчета SteelPrecision на тази самобръсначка на Philips извършват до 90 000 бръснения в минута, подстригвайки повече косми при всяко движение за чисто и удобно покритие.

    Технически данни

    • Бръснещи глави

      За продуктов тип
      • Самобръсначка 7000 Series (S7xxx)
      • 5000 и 6000 Series с ъглова форма
      • Самобръсначка 500 Series (S5xx)
      Бръснещи глави в една опаковка
      3
