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  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата

Shaver Series 5000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S5885/35

4.6
| (1337) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Мощно бръснене, нежно към кожата
Philips Series 5000 е създадена за мъже, които търсят мощно и комфортно бръснене за всеки ден. Бръсне ефективно дори 3-дневна брада, а технологията SkinIQ се адаптира към гъстотата на косъмчетата, за да осигури мощно, комфортно и равномерно бръснене.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

Мощно бръснене, нежно към кожата

  • Ножчета SteelPrecision

  • Power Adapt сензор

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • Вграден сгъваем тример

  • До 5 години гаранция**

Прецизно и ефективно отрязване при всяко преминаване

Прецизно и ефективно отрязване при всяко преминаване

С до 90 000 режещи движения в минута, ножчетата SteelPrecision отрязват повече косъмчета при всяко движение, осигурявайки гладко и ефективно бръснене. 45 високопроизводителни ножчета са със самозаточваща се система и са произведени в Европа, за да гарантират надеждна ефективност при всяко бръснене.

Приспособява се към гъстотата на брадата за по-лесно бръснене

Приспособява се към гъстотата на брадата за по-лесно бръснене

Този интелигентен сензор измерва гъстотата на косъмчетата 250 пъти в секунда и автоматично регулира мощността по време на бръсненето. Той помага на самобръсначката да реагира ефективно на по-дебели или по-гъсти зони за постигане на гладко и безпроблемно бръснене с постоянен комфорт.

Следва контурите на лицето за по-добър контакт с кожата.

Следва контурите на лицето за по-добър контакт с кожата.

Напълно гъвкавите глави се въртят на 360°, за да се прилепват плътно към извивките на лицето и главата ви. Това спомага за постигането на гладко бръснене с допълнителен комфорт, дори в трудни зони като шията и линията на челюстта.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

1337

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

23/12/2025

България

България

Служител на Philips

Чудесна е!

[Employee of philipsglobal] Аз, съм просто очарован. Не очаквах, толкова добър продукт. За буквално 5 минути, избръсна до гладко седмична брада. Имах стар модел, на Филипс, но скоростта и липсата на шум, буквално ме разбиха! Горещо препоръчвам!

Предимства

Скорост, липсва шум, работи нежно

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

12/05/2023

България

България

Един от най-добрите продукти от марката!

Споделих тази оценка, защото съм изключително доволен от машинката. Бръсне много добре, без да задира при мокро и сухо бръснене!

Предимства

Безжична и лесно се почиства.

Недостатъци

Единствено батерията ми се струва, че държи малко.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

12/05/2023

България

България

Идеална е за път

Винаги когато пътувам я вземам с мене си, само машинката, без кабела и калъфа

Предимства

Батерията държи много и бръсне чудесно

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.

      2. 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.