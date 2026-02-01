Nano SkinGlide покритие
Ножчета SteelPrecision
Сензор за управление на движението
Огъващи се в 360 посоки глави
До 5 години гаранция*****
Между бръснещите глави и кожата ви има защитно покритие, което спомага за по-плавното плъзгане на самобръсначката. Състоящо се от до 250 000 микротехнологични сфери на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%***, като по този начин спомага за намаляване на раздразненията и осигурява комфортно ежедневно бръснене.
С до 90 000 режещи движения в минута, ножчетата SteelPrecision отрязват повече косъмчета при всяко движение, осигурявайки гладко и ефективно бръснене. 45 високопроизводителни ножчета са със самозаточваща се система и са произведени в Европа, за да гарантират надеждна ефективност при всяко бръснене.
Технологията за разпознаване на движенията следи начина, по който се бръснете, и ви насочва към по-ефективни движения. Още след три бръснения по-голямата част от мъжете са усъвършенствали техниката си на бръснене, като са намалили броя на преминаванията***, което допринася за по-голям комфорт и по-добри резултати в ежедневната ви рутина.
4.7
от 5
781
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Кобрата 77
01/02/2026
България
Супер е
много добре много ми харесва супер си има много добри характеристики макар че излизаха много по-добри модели от този седем хиляди но няма нищо по-нататък може да се споделя и по-добър модел
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Марчело
14/05/2024
България
Много добра
Имах подобен по стар модел беше отлична сигурно и този е такъв
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Hello2
14/05/2023
България
Прекрасен продукт
Много удобен и лек продукт. Отскоро имам продукта, но засега нямам никакви проблеми!
Предимства
Лек, добри и качествени материали
Недостатъци
Засега няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
в сравнение с материал без покритие
Тествано спрямо серия 3000 на Philips.
спрямо покритие без сфери
сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата
2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.