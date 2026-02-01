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  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата

Shaver series 7000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S7885/50

4.7
| (781) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
Philips Series 7000 е създадена за хора, които се бръснат ежедневно и искат гладко и комфортно бръснене с допълнителна защита на кожата. Благодарение на усъвършенстваната технология SkinIQ, следва движенията ви, за да постигнете по-добри резултати и по-малко преминавания дори при 3-дневна брада.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата

  • Nano SkinGlide покритие

  • Ножчета SteelPrecision

  • Сензор за управление на движението

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • До 5 години гаранция*****

Помага за намаляване на триенето, като осигурява по-гладка кожа и по-голям комфорт

Помага за намаляване на триенето, като осигурява по-гладка кожа и по-голям комфорт

Между бръснещите глави и кожата ви има защитно покритие, което спомага за по-плавното плъзгане на самобръсначката. Състоящо се от до 250 000 микротехнологични сфери на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%***, като по този начин спомага за намаляване на раздразненията и осигурява комфортно ежедневно бръснене.

Прецизно и ефективно отрязване при всяко преминаване

Прецизно и ефективно отрязване при всяко преминаване

С до 90 000 режещи движения в минута, ножчетата SteelPrecision отрязват повече косъмчета при всяко движение, осигурявайки гладко и ефективно бръснене. 45 високопроизводителни ножчета са със самозаточваща се система и са произведени в Европа, за да гарантират надеждна ефективност при всяко бръснене.

Помага ви да усъвършенствате техниката си с по-малко движения

Помага ви да усъвършенствате техниката си с по-малко движения

Технологията за разпознаване на движенията следи начина, по който се бръснете, и ви насочва към по-ефективни движения. Още след три бръснения по-голямата част от мъжете са усъвършенствали техниката си на бръснене, като са намалили броя на преминаванията***, което допринася за по-голям комфорт и по-добри резултати в ежедневната ви рутина.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

781

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

01/02/2026

България

България

Супер е

много добре много ми харесва супер си има много добри характеристики макар че излизаха много по-добри модели от този седем хиляди но няма нищо по-нататък може да се споделя и по-добър модел

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

14/05/2024

България

България

Много добра

Имах подобен по стар модел беше отлична сигурно и този е такъв

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

14/05/2023

България

България

Прекрасен продукт

Много удобен и лек продукт. Отскоро имам продукта, но засега нямам никакви проблеми!

Предимства

Лек, добри и качествени материали

Недостатъци

Засега няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. в сравнение с материал без покритие

      2. Тествано спрямо серия 3000 на Philips.

      3. спрямо покритие без сфери

      4. сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата

      5. 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.