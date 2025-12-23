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  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
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  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата
  • Мощно бръснене, нежно към кожата

Shaver series 5000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S5587/10

4.6
| (1337) Отзиви | 92% препоръчват този продукт
Мощно бръснене, нежно към кожата
Серията 5000 на Philips предоставя мощно бръснене, а сега бръсне още повече косми при всяко движение*. Оборудвана с усъвършенстваната технология SkinIQ, самобръсначката разчита и се адаптира към плътността на брадата ви за подобрен комфорт на кожата.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

Мощно бръснене, нежно към кожата

  • Ножчета SteelPrecision

  • Power Adapt сензор

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • Вграден сгъваем тример

По-голяма производителност при бръснене

По-голяма производителност при бръснене

Мощни, но нежни, 45-те самонаточващи се ножчета SteelPrecision на тази самобръсначка на Philips извършват до 90 000 бръснения в минута, подстригвайки повече косми при всяко движение** за чисто и удобно покритие.

Самобръсначка, която има силата да усмирява бради

Самобръсначка, която има силата да усмирява бради

Електрическата самобръсначка има интелигентен сензор за окосмяване по лицето, който разчита плътността 125 пъти в секунда. Технологията автоматично адаптира мощността на бръснене за лесно и нежно бръснене.

Следва контурите на лицето ви

Следва контурите на лицето ви

Проектирана да следва контурите на лицето ви, тази електрическа самобръсначка Philips има напълно гъвкави глави, които се обръщат на 360° за цялостно и удобно бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

1337

Отзиви

92%

препоръчват този продукт

23/12/2025

България

България

Служител на Philips

Чудесна е!

[Employee of philipsglobal] Аз, съм просто очарован. Не очаквах, толкова добър продукт. За буквално 5 минути, избръсна до гладко седмична брада. Имах стар модел, на Филипс, но скоростта и липсата на шум, буквално ме разбиха! Горещо препоръчвам!

Предимства

Скорост, липсва шум, работи нежно

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

12/05/2023

България

България

Един от най-добрите продукти от марката!

Споделих тази оценка, защото съм изключително доволен от машинката. Бръсне много добре, без да задира при мокро и сухо бръснене!

Предимства

Безжична и лесно се почиства.

Недостатъци

Единствено батерията ми се струва, че държи малко.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

12/05/2023

България

България

Идеална е за път

Винаги когато пътувам я вземам с мене си, само машинката, без кабела и калъфа

Предимства

Батерията държи много и бръсне чудесно

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.