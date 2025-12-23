Ножчета SteelPrecision
Power Adapt сензор
Огъващи се в 360 посоки глави
Вграден сгъваем тример
Мощни, но нежни, 45-те самонаточващи се ножчета SteelPrecision на тази самобръсначка на Philips извършват до 90 000 бръснения в минута, подстригвайки повече косми при всяко движение** за чисто и удобно покритие.
Електрическата самобръсначка има интелигентен сензор за окосмяване по лицето, който разчита плътността 125 пъти в секунда. Технологията автоматично адаптира мощността на бръснене за лесно и нежно бръснене.
Проектирана да следва контурите на лицето ви, тази електрическа самобръсначка Philips има напълно гъвкави глави, които се обръщат на 360° за цялостно и удобно бръснене.
4.6
от 5
1337
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
00101010
23/12/2025
България
Служител на Philips
Чудесна е!
[Employee of philipsglobal] Аз, съм просто очарован. Не очаквах, толкова добър продукт. За буквално 5 минути, избръсна до гладко седмична брада. Имах стар модел, на Филипс, но скоростта и липсата на шум, буквално ме разбиха! Горещо препоръчвам!
Предимства
Скорост, липсва шум, работи нежно
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
iliyan2331
12/05/2023
България
Един от най-добрите продукти от марката!
Споделих тази оценка, защото съм изключително доволен от машинката. Бръсне много добре, без да задира при мокро и сухо бръснене!
Предимства
Безжична и лесно се почиства.
Недостатъци
Единствено батерията ми се струва, че държи малко.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
12/05/2023
България
Идеална е за път
Винаги когато пътувам я вземам с мене си, само машинката, без кабела и калъфа
Предимства
Батерията държи много и бръсне чудесно
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.