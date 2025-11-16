Ножчета SteelPrecision
Технология Lift & Cut
3D плаващи глави
Компактна конструкция
Нашата уникална въртяща се система за бръснене Lift & Cut повдига косъмчетата внимателно от корена, без да наранява кожата, за бръснене с прецизност.
Нашите 360° въртящи се ножчета SteelPrecision улавят косъмчетата, растящи в различни посоки. С 3 000 000 режещи движения в минута те осигуряват бързо бръснене по всяко време и навсякъде.
3D плаващите глави, проектирани да намаляват до минимум раздразнението на кожата, се движат в три посоки за идеален контакт с кожата, осигурявайки комфортно бръснене.
4.8
от 5
33
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Igor_32
16/11/2025
Україна
Компактна, тиха та зручна
Бритву дарувала дружина, подарунок дуже сподобався. Дуже зручно користуватись, гарно збриває, не залишає подразнень. Зручний та якісний кейс. Загалом можна бритись будь-де, бритва тиха, голить під 0 і вся щетина залишається в середині. Швидко заряджається та довго тримає заряд
Този отзив е направен за Компактна електробритва Philips S591/05 серії 500
Sanya794
16/11/2025
Україна
Част от промоцията
Маленька, але потужна
Компактна й зручна бритва, що голить чисто, не подразнює шкіру та працює тихо. Легко чиститься, довго тримає заряд і ідеально підходить для щоденного використання.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактна електробритва Philips S591/05 серії 500
lana36
16/11/2025
Україна
Част от промоцията
Компактність, надійність.
Сама компакта бритва в дорогу, чоловік постійно у відрядженнях, дякую Філіпс що нарешті випустили таку. Якісні леза, довго тримає заряд.
Предимства
Компактність, надійність.
Недостатъци
Нічого
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Компактна електробритва Philips S591/05 серії 500
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.