Nano SkinGlide покритие
Ножчета SteelPrecision
Сензор за управление на движението
Огъващи се в 360 посоки глави
До 5 години гаранция*****
Между бръснещите глави и кожата Ви се намира защитно покритие. Създадено от до 250 000 микротехнологични звена на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%*** за намаляване на дразненето.
С до 90 000 режещи движения в минута ножчетата SteelPrecision бръснат гладко, като отрязват повече косъмчета при всяко движение*. 45-те високопроизводителни ножчета са самонаточващи се и са направени в Европа.
Технология за улавяне на движението проследява как се бръснете и ви насочва към по-ефективна техника. Само след три бръснения по-голямата част от мъжете постигат по добра техника за бръснене за по-малко минавания***.
4.7
от 5
782
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Кобрата 77
01/02/2026
България
Супер е
много добре много ми харесва супер си има много добри характеристики макар че излизаха много по-добри модели от този седем хиляди но няма нищо по-нататък може да се споделя и по-добър модел
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Марчело
14/05/2024
България
Много добра
Имах подобен по стар модел беше отлична сигурно и този е такъв
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Hello2
14/05/2023
България
Прекрасен продукт
Много удобен и лек продукт. Отскоро имам продукта, но засега нямам никакви проблеми!
Предимства
Лек, добри и качествени материали
Недостатъци
Засега няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
в сравнение с материал без покритие
Тествано спрямо серия 3000 на Philips.
На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.
сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата
2 години гаранция + 3 години удължаване на гаранцията при регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.