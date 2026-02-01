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  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
  • По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата

Shaver series 7000Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

S7882/55

4.7
| (782) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата
Серията 7000 на Philips се плъзга плавно по кожата ви, докато отрязва плътно всеки косъм – дори при 3-дневна брада. Оборудвана с усъвършенстваната технология SkinIQ, самобръсначката разчита, адаптира се и насочва правилното движение за по-добра защита на кожата.
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Марка №1 в света за електрически самобръсначки1

с технология SkinIQ

По-гладко* бръснене, усъвършенствана защита на кожата

  • Nano SkinGlide покритие

  • Ножчета SteelPrecision

  • Сензор за управление на движението

  • Огъващи се в 360 посоки глави

  • До 5 години гаранция*****

Намалява триенето по кожата за намаляване на дразненето

Между бръснещите глави и кожата Ви се намира защитно покритие. Създадено от до 250 000 микротехнологични звена на квадратен сантиметър, то подобрява плъзгането по кожата с до 30%*** за намаляване на дразненето.

Забележително изпълнение с всяко минаване

Забележително изпълнение с всяко минаване

С до 90 000 режещи движения в минута ножчетата SteelPrecision бръснат гладко, като отрязват повече косъмчета при всяко движение*. 45-те високопроизводителни ножчета са самонаточващи се и са направени в Европа.

Насочва ви към подобрена техника с по-малко минавания

Насочва ви към подобрена техника с по-малко минавания

Технология за улавяне на движението проследява как се бръснете и ви насочва към по-ефективна техника. Само след три бръснения по-голямата част от мъжете постигат по добра техника за бръснене за по-малко минавания***.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

782

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

01/02/2026

България

България

Супер е

много добре много ми харесва супер си има много добри характеристики макар че излизаха много по-добри модели от този седем хиляди но няма нищо по-нататък може да се споделя и по-добър модел

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7886/55 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

14/05/2024

България

България

Много добра

Имах подобен по стар модел беше отлична сигурно и този е такъв

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

14/05/2023

България

България

Прекрасен продукт

Много удобен и лек продукт. Отскоро имам продукта, но засега нямам никакви проблеми!

Предимства

Лек, добри и качествени материали

Недостатъци

Засега няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Shaver series 7000 S7885/50 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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      1. Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г. 

      1. в сравнение с материал без покритие

      2. Тествано спрямо серия 3000 на Philips.

      3. На база на потребителите на серия S7000 на Philips и приложението GroomTribe през 2019 г.

      4. сравняване на остатъците от бръснене след използване на почистваща течност спрямо вода в капсулата

      5. 2 години гаранция + 3 години удължаване на гаранцията при регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.