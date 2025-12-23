Ножчета SteelPrecision
Power Adapt сензор
Огъващи се в 360 посоки глави
Вграден сгъваем тример
До 5 години гаранция**
С до 90 000 режещи движения в минута, ножчетата SteelPrecision отрязват повече косъмчета при всяко движение, осигурявайки гладко и ефективно бръснене. 45 високопроизводителни ножчета са със самозаточваща се система и са произведени в Европа, за да гарантират надеждна ефективност при всяко бръснене.
Този интелигентен сензор измерва гъстотата на косъмчетата 250 пъти в секунда и автоматично регулира мощността по време на бръсненето. Той помага на самобръсначката да реагира ефективно на по-дебели или по-гъсти зони за постигане на гладко и безпроблемно бръснене с постоянен комфорт.
Напълно гъвкавите глави се въртят на 360°, за да се прилепват плътно към извивките на лицето и главата ви. Това спомага за постигането на гладко бръснене с допълнителен комфорт, дори в трудни зони като шията и линията на челюстта.
4.6
от 5
1336
Отзиви
92%
препоръчват този продукт
00101010
23/12/2025
България
Служител на Philips
Чудесна е!
[Employee of philipsglobal] Аз, съм просто очарован. Не очаквах, толкова добър продукт. За буквално 5 минути, избръсна до гладко седмична брада. Имах стар модел, на Филипс, но скоростта и липсата на шум, буквално ме разбиха! Горещо препоръчвам!
Предимства
Скорост, липсва шум, работи нежно
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver series 5000 S5587/30 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
iliyan2331
12/05/2023
България
Един от най-добрите продукти от марката!
Споделих тази оценка, защото съм изключително доволен от машинката. Бръсне много добре, без да задира при мокро и сухо бръснене!
Предимства
Безжична и лесно се почиства.
Недостатъци
Единствено батерията ми се струва, че държи малко.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
12/05/2023
България
Идеална е за път
Винаги когато пътувам я вземам с мене си, само машинката, без кабела и калъфа
Предимства
Батерията държи много и бръсне чудесно
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Shaver Series 5000 S5885/35 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Източник: Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
Тестван в сравнение със серия 3000 на Philips.
2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката.