Малка, но мощна!

Baristina се побира безпроблемно на всеки кухненски плот, без да се прави компромис с производителността. Не се подвеждайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе в стил бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!