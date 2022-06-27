Обичате истинското еспресо. Мразите неудобствата? Тогава разгледайте еспресо машината Baristina.
Баристата, който живее на кухненския ви плот
Изсипете кафе зърната, плъзнете ръкохватката и се насладете на невероятно еспресо
"Baristina автоматично смила зърната за суперсвеж аромат. Притиска перфектно в ръкохватката. И приготвя кафето с професионално налягане, така че вкусът му е като приготвено от бариста. Толкова е просто."
Свежите зърна са най-добри
Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе. Смилането на зърната непосредствено преди приготвяне превръща ежедневната ви чаша в нещо специално. Това е разликата между кафе и наистина добро кафе.
Лесно се почиства. Без проблеми.
Извадете ръкохватката. Изплакнете я. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.
Вашето кафе по вашия начин
Еспресо. Лунго. Екстра интензивно. Вие избирате.
Независимо дали жадувате за интензивно еспресо или за леко лунго. Изберете си, направете го по-интензивно, ако желаете, и се насладете на вкусното си кафе, съобразено с вашия вкус. Изборът винаги е ваш!
Плъзнете. Пригответе. Насладете се.
Просто плъзнете дръжката. Baristina автоматично смила, пресова и приготвя вашето кафе. Не са необходими никакви бариста умения. Всичко е уредено, така че можете просто да се отпуснете и да се насладите на вашето еспресо или лунго.
Извадете портафилтъра. Изплакнете го. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.
Вашият стилен малък бариста у дома
Без предположения, без настройки, без изхабено кафе. Baristina смила до идеалния размер, прецизно пресова и дозира с точност – всички неща, които правят истинското еспресо да има вкуса, който трябва. Наистина е вашият малък бариста у дома.
Истинско гладко еспресо
16-баровата помпа извлича пълния вкус от зърната за вашето еспресо, създавайки богата, кремообразен каймак и балансиран вкус, който всички обичаме.
Икономична, екологична и изчистена.
Baristina е проектирана с оглед на устойчивостта. Тя е енергийно ефективна*, изработена от 50% рециклирана пластмаса** и се предлага в кутия, която е 100% без пластмаса.
Малка, но мощна!
Baristina се побира безпроблемно на всеки кухненски плот, без да се прави компромис с производителността. Не се подвеждайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе в стил бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!
Пссст. Тиха е
Baristina прави истинско еспресо, много тихо.
