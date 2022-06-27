Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
Обичате истинското еспресо. Мразите усложненията?

Този продукт е спрян от производство
Машина Philips Baristina, приготвяща еспресо на маса

Истинско еспресо, направено с лекота

Обичате истинското еспресо. Мразите неудобствата? Тогава разгледайте еспресо машината Baristina.

Баристата, който живее на кухненския ви плот

Изсипете кафе зърната, плъзнете ръкохватката и се насладете на невероятно еспресо

"Baristina автоматично смила зърната за суперсвеж аромат. Притиска перфектно в ръкохватката. И приготвя кафето с професионално налягане, така че вкусът му е като приготвено от бариста. Толкова е просто."

Baristina, espresso machine, BAR300_03 Baristina, espresso machine, BAR300_03

Свежите зърна са най-добри

Свежо смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафето.

Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе. Смилането на зърната непосредствено преди приготвяне превръща ежедневната ви чаша в нещо специално. Това е разликата между кафе и наистина добро кафе.

Лесно се почиства. Без проблеми.

Извадете ръкохватката. Изплакнете я. Това е всичко – готови сте!

Извадете ръкохватката. Изплакнете я. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.

Вашето кафе по вашия начин

Еспресо. Лунго. Екстра интензивно. Вие избирате.

Независимо дали жадувате за интензивно еспресо или за леко лунго. Изберете си, направете го по-интензивно, ако желаете, и се насладете на вкусното си кафе, съобразено с вашия вкус. Изборът винаги е ваш!

CO_24_BAR300_00_PIS_Bean Container_Fullframe.jpg

Пресните зърна са най-добри.

Прясно смлените зърна ви дават най-добрия аромат и вкус на кафе. Смилането на зърната точно преди приготвянето превръща ежедневната ви чаша в нещо специално. Това е разликата между кафе и наистина добро кафе.

CO_25_Baristina_301_03_Portasweep_16x9. Swipe. Brew. Enjoy. BAR300

Плъзнете. Пригответе. Насладете се.

Просто плъзнете дръжката. Baristina автоматично смила, пресова и приготвя вашето кафе. Не са необходими никакви бариста умения. Всичко е уредено, така че можете просто да се отпуснете и да се насладите на вашето еспресо или лунго.

CO_2025_BAR301_03_320_F6_No More Messing Around. Easy to clean. No Hassle.

Лесна за почистване. Без усилия.

Извадете портафилтъра. Изплакнете го. Това е всичко. Baristina прави почистването бързо и интуитивно. Без сложни стъпки – проектирана е за простота и лекота.

CO_24_BAR300_BAR310_50_FIM_Your Little Barista_16x9.jpg

Вашият стилен малък бариста у дома

Без предположения, без настройки, без изхабено кафе. Baristina смила до идеалния размер, прецизно пресова и дозира с точност – всички неща, които правят истинското еспресо да има вкуса, който трябва. Наистина е вашият малък бариста у дома.

CO_24_BAR300_00_FIM_Real_smooth_espresso_16x9.jpg. Real smooth espresso. Real espresso, real easy.

Истинско гладко еспресо

16-баровата помпа извлича пълния вкус от зърната за вашето еспресо, създавайки богата, кремообразен каймак и балансиран вкус, който всички обичаме.

Philips Baristina, приготвяща еспресо в уютна кухня

Икономична, екологична и изчистена.

Baristina е проектирана с оглед на устойчивостта. Тя е енергийно ефективна*, изработена от 50% рециклирана пластмаса** и се предлага в кутия, която е 100% без пластмаса.

Philips Baristina, приготвяща еспресо в уютна кухня

Малка, но мощна!

Baristina се побира безпроблемно на всеки кухненски плот, без да се прави компромис с производителността. Не се подвеждайте от размера. Тя е компактна, но достатъчно мощна, за да приготви богато кафе в стил бариста у дома. Кухненското пространство вече не е проблем!

Philips Baristina със спяща котка до нея

Пссст. Тиха е

Baristina прави истинско еспресо, много тихо.

** Енергиен етикет A+ според швейцарските стандарти за енергийна ефективност.
*** С изключение на частите в контакт с вода и кафе.

