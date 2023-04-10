Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Гребен за коса за вашия Multigroom Гребен за коса за вашия Multigroom Гребен за коса за вашия Multigroom

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Гребен за коса 16 mm

    CP0880

    Гребен за коса за вашия Multigroom

    Този гребен е предназначен за вашия Multigroom и ви позволява да подстригвате и оформяте косата си, както пожелаете. Получавате гарантирана прецизност за визията, която си представяте.

    Вижте всички предимства

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Гребен за коса 16 mm

    Сходни продукти

    Вижте всички Части, подлежащи на обслужване

    Откъде мога да купя тази резервна част?


    Моля, свържете се с нашия официален сервиз, който с удоволствие ще ви помогне. Не сте сигурни за съвместимостта с вашия продукт? Може да се свържете с центъра ни за обслужване на клиенти.

    Партньори за услуги
    Поддръжка на клиенти

    Съвместими продукти

    Къде да намеря номера на модела на продукта?
    Намиране на номера на моя продукт
    Къде да намеря номера на моя продукт?
    намерени продукти за Няма намерени продукти за

    Гребен за коса за вашия Multigroom

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Черно
    • Размер: 16 mm

    Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

    От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

    Технически данни

    • Сменяеми части

      Пасва на типове продукти:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
      • MG7920
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.