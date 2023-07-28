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  • Един инструмент, цялостно оформяне
  • Един инструмент, цялостно оформяне
  • Един инструмент, цялостно оформяне
  • Един инструмент, цялостно оформяне
  • Един инструмент, цялостно оформяне

All-in-One TrimmerСерия 5000

MG5940/15

4.6
| (1800) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Един инструмент, цялостно оформяне
Създайте своята индивидуалност с този универсален тример, който включва 12 качествени инструмента за оформяне за лицето, главата и тялото ви. Самонаточващите се ножчета от неръждаема стомана остават остри като от първия ден без смазване за прецизно подстригване.
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За лицето, косата и тялото

Един инструмент, цялостно оформяне

  • 12 в 1: за лице, глава и тяло

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • Технология BeardSense

Всичко в едно за лице, глава и тяло

Този тример „всичко в едно“ предлага 12 инструмента за всички ваши нужди за оформяне на брада и окосмяване. Подстригвайте удобно и оформяйте окосмяването на лицето, подрязвайте косата си и оформяйте тялото си.

Възползвайте се от равномерно подстригване и остри ръбове

Тримерът и неговият комплект многофункционални гребени предлагат 11 настройки за дължина от 0,5 до 16 mm в до 1 mm прецизни стъпки за по-къси и по-дълги стилове на брада. Тясната конструкция на прецизната приставка за тример улеснява създаването на остри ръбове и фини детайли. Почистете бузите, брадичката и шията с металния тример, за да завършите външния си вид.

Кажете сбогом на окосмяването по тялото

Бръснете удобно зоните под врата с приставката за самобръсначка за тяло. Уникалната система за защита на кожата предпазва чувствителните зони, докато се бръснете на разстояние от едва 0,5 mm. Можете също така да подстригвате окосмяването по тялото с гребена за поставяне с щракване.

Технически данни

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4.6

от 5

1800

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

28/07/2023

България

България

Уникални характеристики

Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

10/05/2023

България

България

Топ продукт на топ цена

Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

24/10/2022

България

България

Невероятна машинка

Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.

Предимства

Дизайн. Качество. Екстри.

Недостатъци

Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

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      1. Въз основа на 2,3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия на средно 11,5 минути