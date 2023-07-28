10 в 1: за лице, глава и тяло
Самонаточващи се ножчета от стомана
Технология BeardSense
Този тример „всичко в едно“ предлага 10 инструмента за всички ваши нужди за оформяне на брада и окосмяване. Подстригвайте удобно и оформяйте окосмяването на лицето, подрязвайте косата си и оформяйте тялото си.
Тримерът и неговият комплект многофункционални гребени предлагат 11 настройки за дължина от 0,5 до 16 mm в до 1 mm прецизни стъпки за по-къси и по-дълги стилове на брада. Тясната конструкция на прецизната приставка за тример улеснява създаването на остри ръбове и фини детайли. Почистете бузите, брадичката и шията с металния тример, за да завършите външния си вид.
Ефективно подстригвайте окосмяването на тялото си с гребена за поставяне с щракване за тяло.
4.6
от 5
1800
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
TedyBoy m
28/07/2023
България
Уникални характеристики
Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Bozh
10/05/2023
България
Топ продукт на топ цена
Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
24/10/2022
България
Невероятна машинка
Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.
Предимства
Дизайн. Качество. Екстри.
Недостатъци
Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Въз основа на 2,3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия на средно 11,5 минути