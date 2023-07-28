12 в 1: за лице, глава и тяло
Самонаточващи се ножчета от стомана
Технология BeardSense
Този тример „всичко в едно“ предлага 12 инструмента за всички ваши нужди за оформяне на брада и окосмяване. Подстригвайте удобно и оформяйте окосмяването на лицето, подрязвайте косата си и оформяйте тялото си.
Машинката за подстригване и нейният комплект многофункционални гребени предлагат 14 настройки за дължина от 0,5 до 16 мм в до 1 мм прецизни стъпки за по-къси и по-дълги стилове на брада. Тясната конструкция на прецизната приставка за тример улеснява създаването на остри ръбове и фини детайли. Почистете бузите, брадичката и шията с металния тример, за да завършите външния си вид.
Бръснете удобно зоните под врата с приставката за самобръсначка за тяло. Уникалната система за защита на кожата предпазва чувствителните зони, докато се бръснете на разстояние от едва 0,5 mm. Можете също така да подстригвате окосмяването по тялото с гребена за поставяне с щракване.
4.6
от 5
1801
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
TedyBoy m
28/07/2023
България
Уникални характеристики
Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Bozh
10/05/2023
България
Топ продукт на топ цена
Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
24/10/2022
България
Невероятна машинка
Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.
Предимства
Дизайн. Качество. Екстри.
Недостатъци
Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Въз основа на 2,3 пъти подстригване на окосмяването на лицето на седмица, всяка сесия на средно 11,5 минути