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  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло

Прекратен продукт

Multigroom series 7000"16 в 1", лице, коса и тяло

MG7736/15

4.6
| (1800) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло
Усъвършенствайте стила си с нашата най-прецизна и универсална машинка за подстригване. 13-те първокласни инструмента ви дават възможност да създадете уникалния си стил от главата до петите. Наслаждавайте се на максимална прецизност със самонаточващи се ножчета и пълен контрол с неплъзгащата гумена ръкохватка.
Виж всички предимства

Първокласна машинка за подстригване „16 в 1“ за изключителна гъвкавост

Един инструмент, съвършено оформяне за лице, коса и тяло

  • 16 инструмента

  • Самонаточващи се метални ножчета

  • До 120 минути време за работа

  • Водоустойчив

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Самонаточващите се стоманени остриета на тази машинка за подстригване на лице и тяло са подсилени с желязо и са закалени за максимална здравина. Това води до ножчета, които остават остри като от ден 1. Без ръжда. Не е необходимо допълнително наточване.

16 части за подстригване на лицето и главата

16 части за подстригване на лицето и главата

Машинката за подстригване "всичко в едно" на Philips MultiGroom 7000 се доставя с 16 приставки за оформяне на цяло тяло.

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Създавайте чисти, прави линии и равномерно подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение на прецизните стоманени ножчета на машинката за подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да издържат по-дълго.

Технически данни

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4.6

от 5

1800

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

28/07/2023

България

България

Уникални характеристики

Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

10/05/2023

България

България

Топ продукт на топ цена

Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

24/10/2022

България

България

Невероятна машинка

Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.

Предимства

Дизайн. Качество. Екстри.

Недостатъци

Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

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