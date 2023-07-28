13 в 1: за лице, глава и тяло
Гребен за прецизно подстригване
Самонаточващи се ножчета от стомана
Технология BeardSense
Патентованият гребен за подстригване предлага 11 настройки за дължина между 1 – 3 мм, така че можете да постигнете равномерно подстригване при желаната от вас дължина.
Ножчетата от неръждаема стомана остават остри като в първия ден за дълготрайни резултати. Не е необходимо масло.
Машинката за подстригване сканира плътността на брадата 125 пъти в секунда и увеличава мощността точно когато имате нужда от нея, за да се справи и с плътни, рошави или по-дълги бради.
4.6
от 5
1800
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
TedyBoy m
28/07/2023
България
Уникални характеристики
Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Bozh
10/05/2023
България
Топ продукт на топ цена
Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
24/10/2022
България
Невероятна машинка
Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.
Предимства
Дизайн. Качество. Екстри.
Недостатъци
Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes