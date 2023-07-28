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  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност
  • Един инструмент, изключителна прецизност

All-in-One TrimmerСерия 7000

MG7920/15

4.6
| (1800) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Един инструмент, изключителна прецизност
Създайте своята индивидуалност с този универсален тример, който включва 13 качествени инструмента за оформяне за лицето, главата и тялото ви. Прецизният гребен за подстригване осигурява равномерно подстригване при точната дължина, желана от вас.
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За лицето, косата и тялото

Един инструмент, изключителна прецизност

  • 13 в 1: за лице, глава и тяло

  • Гребен за прецизно подстригване

  • Самонаточващи се ножчета от стомана

  • Технология BeardSense

Равномерно подстригване с едно минаване

Равномерно подстригване с едно минаване

Патентованият гребен за подстригване предлага 11 настройки за дължина между 1 – 3 мм, така че можете да постигнете равномерно подстригване при желаната от вас дължина.

Дълготрайна производителност за прецизни резултати

Дълготрайна производителност за прецизни резултати

Ножчетата от неръждаема стомана остават остри като в първия ден за дълготрайни резултати. Не е необходимо масло.

Машинка за подстригване, която се адаптира към брадата ви

Машинката за подстригване сканира плътността на брадата 125 пъти в секунда и увеличава мощността точно когато имате нужда от нея, за да се справи и с плътни, рошави или по-дълги бради.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

1800

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

28/07/2023

България

България

Уникални характеристики

Уникален уред, съчетаващ в себе си всичко необходимо за лице, коса и тяло на невероятна цена.

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

10/05/2023

България

България

Топ продукт на топ цена

Всички приставки влизат в употреба. Батерията държи повече от очакванията ми. Съотношение цена качество топ!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

24/10/2022

България

България

Невероятна машинка

Невероятна машинка. Много добра изработка. За парите е перфектна. Перфектно постригва, бръсне и оформя.

Предимства

Дизайн. Качество. Екстри.

Недостатъци

Няма. Единствено основния бърснач за подстригване е по-тесен, но това не е проблем, просто е въпрос на свикване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 7000 MG7745/15 „14 в 1“, лице, коса и тяло

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      1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes