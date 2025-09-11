Поддръжка
HX6352/42
HX6350
Как действат насоките при миене на зъбите в приложението Sonicare?
Как да зареждам моята четка за зъби Sonicare?
Как да регистрирам моята електрическа четка за зъби Sonicare?
Какви са режимите за миене на зъбите за моята четка за зъби Sonicare?
Мога ли да сменя батерията на моята четка за зъби Sonicare?
Коя глава е подходяща за моята четка за зъби Sonicare?
В кои държави е достъпно приложението Sonicare?
Какво показват светлинните индикатори за състояние на батерията на четката за зъби Sonicare?
Как да почистя моята четка за зъби Philips Sonicare?
Как да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare?
Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт