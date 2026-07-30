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Четки за зъби Philips Sonicare

20 пъти повече премахване на плака, нежна към венците

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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Нашата най-усъвършенствана четка за зъби

Персонализирана грижа за вашата усмивка

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
20 пъти по-голяма ефективност, нежност към венците с технология SenseIQ
Philips Sonicare DiamondClean 9400

Philips Sonicare DiamondClean 9400

Нашата най-емблематична четка за зъби със зареждаща чаша - едновременно мощно почистване и страхотен дизайн.

Philips Sonicare серия 7100

Philips Sonicare серия 7100

Технологията Sonicare от следващо поколение с 12 настройки за до 15 пъти по-добро премахване на плаката дори в труднодостъпни места.

Philips Sonicare серия 6500

Philips Sonicare серия 6500

Най-чувствителната четка за зъби на Sonicare с глава Sensitive и супер чувствителна настройка е най-доброто начало в света на електрическата четка за зъби.

Philips Sonicare For Kids

Philips Sonicare For Kids

Благодарение на интерактивното приложение на Sonicare, децата мият зъбите си по-дълго и изграждат по-здравословни навици за цял живот.

Иновация

Иновации

Оптимизирани звукови движения за по-безопасно почистване

Philips Sonicare осигурява точно необходимия брой звукови движения – достатъчно мощни за ефективно почистване, но и достатъчно нежни, за да предпазят от дразнене на венците и износване на емайла.

Открийте силата на звуковата технология

Препоръчано от зъболекари движение

Безопасна, оптимална комбинация от широки и пулсиращи движения – точно както препоръчват зъболекарите – за дълбоко, но нежно почистване.

Прецизност при дизайна на главата на четката

Удължената глава на четката разбива плаката с пулсации, след което я отстранява ефикасно за цялостно почистване.

Дълбоко почистващи микромехурчета

Звуковата мощност на Sonicare създава микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите и по линията на венците – където вашата ръчна четка не може.

  • Банерна звукова технология

    Звукова технология

    Дълбоко почистване без усилие

    Четките за зъби Philips Sonicare работят със звукова технология. Главите на четката се движат до 62 000 пъти в минута, което се равнява на един месец ръчно миене на зъбите.

5 причини да преминете към Sonicare още днес

  • 2 минути = 1 месец ръчно миене на зъбите

    Само за две минути Sonicare осигурява почистващата сила на цял месец ръчно миене на зъбите.

  • Премахва до 20 пъти повече плака2

    Sonicare премахва до 20 пъти повече плака от повърхността на зъбите в сравнение с ръчна четка за зъби.

  • Усъвършенстван дизайн на главата на четката

    Клинично тествана, с дълга, подплатена глава на четката, която е нежна към зъбите и венците – проектирана за оптимални резултати.

  • По-здрави венци с всяка употреба

    Клинично доказаната технология на Sonicare води до 15 пъти по-здрави венци, в сравнение с ръчното миене.

  • Интелигентно звуково движение

    Комбинирайки нежни размахващи и пулсиращи движения, препоръчани от зъболекари, Sonicare премахва плаката и до 100% от повърхностните петна.

Опитайте 30 дни с гаранция за удовлетвореност + 1 година бонус!

Най-добрата четка Sonicare за до 20 пъти повече премахване на плака дори от труднодостъпни места. С елегантен калъф за пътуване.

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Изпробвайте го за 90 дни с гаранция за удовлетвореност
Открийте нашата гама за най-добри резултати

Открийте нашата гама за най-добри резултати

Всички глави за четка Philips Sonicare са съвместими с всички четки за зъби Sonicare2

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      1. спрямо ръчна четка за зъби. 

      2. Серия DiamondClean с глава за четка A3, в сравнение с ръчна четка за зъби. 