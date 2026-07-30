Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Нашата най-усъвършенствана четка за зъби
Нашата най-емблематична четка за зъби със зареждаща чаша - едновременно мощно почистване и страхотен дизайн.
Технологията Sonicare от следващо поколение с 12 настройки за до 15 пъти по-добро премахване на плаката дори в труднодостъпни места.
Най-чувствителната четка за зъби на Sonicare с глава Sensitive и супер чувствителна настройка е най-доброто начало в света на електрическата четка за зъби.
Благодарение на интерактивното приложение на Sonicare, децата мият зъбите си по-дълго и изграждат по-здравословни навици за цял живот.
Иновации
Оптимизирани звукови движения за по-безопасно почистване
Philips Sonicare осигурява точно необходимия брой звукови движения – достатъчно мощни за ефективно почистване, но и достатъчно нежни, за да предпазят от дразнене на венците и износване на емайла.
Безопасна, оптимална комбинация от широки и пулсиращи движения – точно както препоръчват зъболекарите – за дълбоко, но нежно почистване.
Удължената глава на четката разбива плаката с пулсации, след което я отстранява ефикасно за цялостно почистване.
Звуковата мощност на Sonicare създава микромехурчета, които достигат дълбоко между зъбите и по линията на венците – където вашата ръчна четка не може.
Звукова технология
Четките за зъби Philips Sonicare работят със звукова технология. Главите на четката се движат до 62 000 пъти в минута, което се равнява на един месец ръчно миене на зъбите.
Само за две минути Sonicare осигурява почистващата сила на цял месец ръчно миене на зъбите.
Sonicare премахва до 20 пъти повече плака от повърхността на зъбите в сравнение с ръчна четка за зъби.
Клинично тествана, с дълга, подплатена глава на четката, която е нежна към зъбите и венците – проектирана за оптимални резултати.
Клинично доказаната технология на Sonicare води до 15 пъти по-здрави венци, в сравнение с ръчното миене.
Комбинирайки нежни размахващи и пулсиращи движения, препоръчани от зъболекари, Sonicare премахва плаката и до 100% от повърхностните петна.
Най-добрата четка Sonicare за до 20 пъти повече премахване на плака дори от труднодостъпни места. С елегантен калъф за пътуване.
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спрямо ръчна четка за зъби.
Серия DiamondClean с глава за четка A3, в сравнение с ръчна четка за зъби.