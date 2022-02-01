Зареждане за четки за зъби Sonicare
Тази зареждаща основа е съвместима с повечето електрически четки за зъби Philips Sonicare и устройства AirFloss.
Препоръчвана от дентални специалисти по света марка звукови четки за зъби
HX6322/12
HX6352/11
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX6350
HX6352/42
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
Бяло
Европейски държави
Дължина на кабела: 95 CM
2 щифта
От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.