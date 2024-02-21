4 бр. в опаковка
Компактни размери
Поставяне с щракване
Почистване, подходящо за деца
Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст 3+ и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-голям стандартен размер за деца на възраст 7+.
Звуковата мощност ви позволява изцяло да се възползвате от ограниченото количество време, което децата ви прекарват в четкане, докато изграждат здравословни навици и усъвършенстват техниката си на четкане.
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
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4.9
от 5
80
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dulence
21/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.
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Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Dečja zamenska glava
Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.
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Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube
Solo 25
30/08/2025
Україна
Част от промоцията
Класні насадки
Дуже класні насадки які роблять зуби моєї дитини чистими і здоровими, беру іх завжди.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для дитячої зубної щітки HX6042/90 Для дітей віком від 7 років (2 шт)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для дитячої зубної щітки HX6042/90 Для дітей віком від 7 років (2 шт)
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби