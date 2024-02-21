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Philips Sonicare For KidsКомпактни глави за звукова четка за зъби

HX6034/33

4.9
| (80) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Превъзходно почистване за секунди.*
Главата за четки за зъби Sonicare For Kids е идеална за малките усти с растящи зъбки. Тя работи ексклузивно с електрическата четка за зъби For Kids, като заедно осигуряват безопасно и по-приятно изживяване, което децата намират за забавно и оформящо навиците.
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Почиства и защитава растящите усмивки на деца на възраст 3+

Превъзходно почистване за секунди.*

  • 4 бр. в опаковка

  • Компактни размери

  • Поставяне с щракване

  • Почистване, подходящо за деца

Възраст 3+

Възраст 3+

Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст 3+ и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-голям стандартен размер за деца на възраст 7+.

Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда

Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда

Звуковата мощност ви позволява изцяло да се възползвате от ограниченото количество време, което децата ви прекарват в четкане, докато изграждат здравословни навици и усъвършенстват техниката си на четкане.

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

80

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
4
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Dulence

21/02/2024

Srbija

Dečja zamenska glava

Tako malena glava za dečje zubiće i usta, odlična. Dete uživa dok pere zubiće. Blaga je i nežna.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Tashana

19/02/2024

Srbija

Dečja zamenska glava

Imamo četkicu već nekih godinu dana, menjali smo zamenske glave kada je bilo vreme za to. Savršeno temeljno i nežno čiste dečje zubiće bez agresivnosti.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Za decu HX6032/33 Kompaktne glave za soničnu četkicu za zube

Solo 25

30/08/2025

Україна

Част от промоцията

Класні насадки

Дуже класні насадки які роблять зуби моєї дитини чистими і здоровими, беру іх завжди.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для дитячої зубної щітки HX6042/90 Для дітей віком від 7 років (2 шт)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для дитячої зубної щітки HX6042/90 Для дітей віком від 7 років (2 шт)

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