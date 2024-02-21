Възраст 3+

Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст 3+ и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-голям стандартен размер за деца на възраст 7+.