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Philips Sonicare For Kids Електрическа звукова четка за зъби

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Philips Sonicare For KidsЕлектрическа звукова четка за зъби

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Електрическа звукова четка за зъби

Наличен в

Aqua
Aqua
Pink
Pink
Зелено
Зелено
Лилаво
Лилаво

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Ръководства и документация

Data Act Document

  • PDF файл, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 143.3 kB
  • 8 August 2025

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