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Philips Sonicare For Kids Електрическа звукова четка за зъби
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HX6322/04
HX6340
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Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
всичко (13)
Как действат насоките при миене на зъбите в приложението Sonicare?
Мога ли да сменя батерията на моята четка за зъби Sonicare?
Коя глава е подходяща за моята четка за зъби Sonicare?
В кои държави е достъпно приложението Sonicare?
Какво показват светлинните индикатори за състояние на батерията на четката за зъби Sonicare?
For KidsКомпактни глави за звукова четка за зъби
For KidsСтандартни глави за звукова четка за зъби
Philips SonicareПластмасов калъф за пътуване
Philips SonicareДекоративни стикери за четка за зъби
Philips SonicareОснова за зареждане
Не мога да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare
Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare
Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
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