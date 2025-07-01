Поддръжка Philips Четката ми за зъби Sonicare вибрира по-слабо от преди

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че можем да ви подкрепим да получите резервно устройство. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.



Ако четката за зъби вибрира по-слабо от преди, долните съвети за отстраняване на неизправности могат да ви помогнат да намерите решение.



Препоръчваме ви да следвате стъпките в посочената по-долу последователност. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.

1. Заредете батерията напълно. Четка за зъби, която не е с напълно заредена батерия, може да се нуждае от повече мощност, за да вибрира с първоначалната си сила. Препоръчваме да зареждате четката едно денонощие в продължение на най-малко 24 часа.



Зарядните устройства за всички четки за зъби Sonicare са различни и не са съвместими с други модели на Sonicare. Препоръчваме да зареждате четката, като използвате оригиналното зарядно устройство, предоставено с нея. 2. Дезактивирайте EasyStart. Някои четки за зъби имат функция EasyStart, която е активирана по подразбиране. Тази функция кара четката ви за зъби да увеличава бавно нивото на вибрация след всяка сесия на миене. Увеличаването на вибрациите ще се случва през първите четиринадесет сесии. Ако искате четката за зъби да вибрира нормално, препоръчваме да изключите функцията EasyStart. 3. Сменете главата на четката. Това също може да означава, че главата на четката е износена. Препоръчваме ви да сменяте главата на четката си за зъби на всеки три месеца. Можете да закупите нова глава за четка от нашия онлайн магазин.



Ако наскоро сте сменили главата за четката, преминете към следващата стъпка. 4. Променете режима на почистване Избраният режим влияе на нивото на вибрациите на четката за зъби. Някои режими на миене на зъбите не са толкова мощни, като например TongueCare и Sensitive. Препоръчваме ви да увеличавате вибрациите, като променяте режима на миене на зъбите. Изключете четката за зъби и натиснете бутона режим/интензивност, за да изберете предпочитания режим. 5. Променете настройката за интензивност. Някои модели четки за зъби се доставят с възможност за настройка за интензивност. Моля, направете справка с ръководството за потребителя, за да видите дали четката за зъби има възможност за настройка за интензивност. Избраната настройка за интензивност може да повлияе на нивото на вибрации на четката за зъби. Можете да избирате между различни нива на интензивност. Четката за зъби автоматично ще избере нивото на интензивност въз основа на главата за четка, която поставите.



Можете да променяте интензивността, докато миете зъбите си, като натиснете бутона за режим/интензивност. Не е възможно регулиране на интензивността, когато дръжката е изключена. Все още ли имате проблеми с четката за зъби? Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме да направите заявка за ремонт или смяна на вашата четка за зъби.