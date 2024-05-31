4 бр. в опаковка
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Почистване, подходящо за деца
Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст от 7 години и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-малък, компактен размер за деца на възраст от 4 години.
Клинично доказано е, че главата за четка Philips Sonicare For Kids осигурява по-добро премахване на плаката от ръчната четка за зъби. Дайте добър старт на децата си с повече защита от кариес и по-приятни посещения при зъболекаря. Гарантирано по-добри резултати от прегледите или ви връщаме парите.
Звуковата мощност ви позволява изцяло да се възползвате от ограниченото количество време, което децата ви прекарват в четкане, докато изграждат здравословни навици и усъвършенстват техниката си на четкане.
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5.0
от 5
62
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
urbanist
31/05/2024
Україна
Чудовий виріб!
Завдяки компактному розміру прекрасно підходять дітям.
Предимства
якість
Недостатъци
ціна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
LIRm
31/05/2024
Україна
Чудовий вибір
Дитина з радістю користується цією щіткою, застосунком для неї
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
DNS777UA
27/05/2024
Україна
Очень удобно использовать детям. Качество хорошее
Рекомендую детям от 7-12 лет. Детям нравится. Чистка происходит качественней обычной щётки.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби