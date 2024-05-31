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Philips Sonicare For KidsСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX6044/33

5
| (62) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Превъзходно почистване за секунди.*
Главата за четки за зъби Sonicare For Kids е идеална за малките усти с растящи зъбки. Тя работи ексклузивно с електрическата четка за зъби For Kids, като заедно осигуряват безопасно и по-приятно изживяване, което децата намират за забавно и оформящо навиците.
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Почиства и защитава растящите усмивки на възраст от 7 г.

Превъзходно почистване за секунди.*

  • 4 бр. в опаковка

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • Почистване, подходящо за деца

Възраст 7+

Възраст 7+

Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст от 7 години и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-малък, компактен размер за деца на възраст от 4 години.

До 75% по-ефективна от ръчна четка за зъби

До 75% по-ефективна от ръчна четка за зъби

Клинично доказано е, че главата за четка Philips Sonicare For Kids осигурява по-добро премахване на плаката от ръчната четка за зъби. Дайте добър старт на децата си с повече защита от кариес и по-приятни посещения при зъболекаря. Гарантирано по-добри резултати от прегледите или ви връщаме парите.

Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда

Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда

Звуковата мощност ви позволява изцяло да се възползвате от ограниченото количество време, което децата ви прекарват в четкане, докато изграждат здравословни навици и усъвършенстват техниката си на четкане.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

62

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

urbanist

31/05/2024

Україна

Чудовий виріб!

Завдяки компактному розміру прекрасно підходять дітям.

Предимства

якість

Недостатъци

ціна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

LIRm

31/05/2024

Україна

Чудовий вибір

Дитина з радістю користується цією щіткою, застосунком для неї

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

DNS777UA

27/05/2024

Україна

Очень удобно использовать детям. Качество хорошее

Рекомендую детям от 7-12 лет. Детям нравится. Чистка происходит качественней обычной щётки.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids (2 шт.) HX6042/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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      1. Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби