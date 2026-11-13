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Грижа за климата

Грижа за климата (74)

1–12 от 74 резултата
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  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000
  • Philips Серия 7000

Philips Серия 7000
Интелигентен вертикален вентилатор

CX7550/00
  • Мощен въздушен поток от 2.440 м³/ч
  • Изключително тиха работа
  • Свързано с приложението Air+
  • Ниска консумация на енергия
  • DC мотор
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  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000
  • Philips Smart Tower Fan от серия 7000

Philips Smart Tower Fan от серия 7000
Вертикален вентилатор

CX7550/01
  • Мощен въздушен поток от 2.440 m³/h
  • Изключително тиха работа
  • Свързано с приложението Air+
  • Ниска консумация на енергия
  • DC мотор
Преглед на продукта
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500

Philips PureProtect Go серия 500
Пречиствател на въздух

AC0520/10
  • Пречиства помещения до 25 m²
  • Нашият най-малък пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 60 m³/h скорост на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
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  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
  • Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000

Philips Настолен вентилатор Philips серия 1000
Настолни вентилатори

CX1030/01
  • Силен въздушен поток до 2000 м³/ч
  • Тихо охлаждане при 35 dB(A) (1)
  • 3 скорости за персонализиран комфорт
  • Автоматично въртене и накланяне
  • Диаметър на главата 35 cm
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  • Philips Серия 1000

Philips Серия 1000
Вентилатор на стойка

CX1520/01
  • Въздушен поток на вентилатора 3330 м³/ч
  • Тих при 38 db (A)
  • Накланящ се и въртящ се
  • Диаметър на горната част 45 см
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Интелигентен пречиствател за въздух

AC0951/13
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • Интелигентен сензор PM2.5
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000
  • Philips Air Performer от серия 7000

Philips Air Performer от серия 7000
Пречиствател на въздуха и вентилатор 2 в 1

AMF765/10
  • Пречиства с мощно филтриране 270 m³/h (1)
  • Охлажда ви с приятен въздушен поток
  • 3-слойно HEPA NanoProtect филтриране
  • Изключително тиха работа
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  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200

Philips Серия PureProtect Pro 4200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC4220/12
  • Пречиства стаи с площ до 156 m2
  • 600 m3/h скор. на под. на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • PM2.5 и сензори за газ
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000

Philips Air Performer от серия 9000
4в1 Пречиствател, Вентилатор, Нагревател, Овлажнител

AMF970/10
  • Пречиства с мощно филтриране 185 m3/ч
  • Охлажда ви с приятен въздушен поток
  • Бързо затопляне за 3 секунди
  • Хигиенично овлажняване с технология NanoCloud
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  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух
  • Philips Овлажнител на въздух

Philips Овлажнител на въздух
Серия 5000

HU5710/03
  • Ефект. поддържа оптим. нива на влажност
  • Хигиенично овлажняване с технология NanoCloud
  • Създ. комф. атмосф. за настроението ви
  • Лесно използване и интелиг. контрол
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  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200

Philips Серия PureProtect Quiet 2200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC2220/10
  • Пречиства стаи с площ до 109 м²
  • Нашият най-тих пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 420 м³/ч скорост на подаване (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
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  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000

Philips PureProtect Pet серия 3000
Интелигентен пречиствател за домашни любимци

AC3360/11
  • Проектиран за домове с домашни любимци
  • Насочен към 5 основни миризми от домашни любимци
  • HEPA филтър, активен въглен, формула за улавяне на миризми
  • Безопасен дизайн за домашни любимци у дома
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