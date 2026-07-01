ПродуктиПоддръжка

Начална страница за поддръжка

Поддръжка Philips

Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда

Ако вашата четка за зъби не вибрира или не се включва, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.

Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата. 
 

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/43 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

Често задавани въпроси

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Начална страница за поддръжка