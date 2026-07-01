Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда

Една не напълно заредена батерия на четката за зъби може да се нуждае от повече енергия, за да накара четката да вибрира. Препоръчваме да я зареждате поне 24 часа. Винаги можете да оставяте четката си за зъби на зарядното устройство, за да избегнете това да се случва отново.



Ако не сте използвали четката си за зъби в продължение на месец или повече, батерията ви може да е изтощена. Поставете дръжката върху зарядното устройство. Батерията се зарежда, но може да отнеме няколко минути, за да светне индикаторът на батерията. Препоръчваме ви да зареждате четката си за зъби най-малко 24 часа.

