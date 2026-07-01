Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда

Ако вашата четка за зъби не вибрира или не се включва, съветите за отстраняване на неизправности по-долу може да ви помогнат да намерите решение.
Препоръчваме ви да следвате стъпките в реда, посочен по-долу. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата.
Могат да се натрупат остатъци от паста за зъби около бутона за захранване. Остатъкът кара бутона за захранване да блокира и да не се включва. Препоръчваме почистване на бутона за захранване и околното пространство с влажна кърпа.
Една не напълно заредена батерия на четката за зъби може да се нуждае от повече енергия, за да накара четката да вибрира. Препоръчваме да я зареждате поне 24 часа. Винаги можете да оставяте четката си за зъби на зарядното устройство, за да избегнете това да се случва отново.
Ако не сте използвали четката си за зъби в продължение на месец или повече, батерията ви може да е изтощена. Поставете дръжката върху зарядното устройство. Батерията се зарежда, но може да отнеме няколко минути, за да светне индикаторът на батерията. Препоръчваме ви да зареждате четката си за зъби най-малко 24 часа.
Опитайте се да използвате различен изход, за да заредите напълно четката си за зъби. Неизправен източник на захранване, свързан към зарядното устройство, може да накара четката ви за зъби да не се зарежда. В някои държави изходът за захранване в банята има функция за безопасност, която изключва източника на захранване. Уверете се, че вашият контакт има захранване, преди да заредите четката си за зъби.
Ако вашата четка за зъби е включена и светлинните индикатори на батерията светят, но няма вибрации, вашата четка за зъби има вътрешно увреждане. Препоръчваме ви да поискате онлайн ремонт или смяна.
Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме ви да се свържете с нас.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/43 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›