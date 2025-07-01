Поддръжка Philips Вибрацията на моята четка за зъби Sonicare е прекалено силна

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук, за да подадете онлайн гаранционна заявка, така че можем да ви подкрепим да получите резервно устройство. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.



Четките за зъби Sonicare използват силни вибрации за почистване на зъбите. Ако това е първата ви електрическа четка за зъби, може да отнеме известно време, за да свикнете с вибрациите. Опитайте някои от следните съвети!

1. Намалете на нивото на интензивност Серия 3000 – 4000, серия ProtectiveClean 4100 – 4300, 5500: Изберете между ниска и висока интензивност, като натиснете веднъж бутона за захранване, за да включите четката за зъби, след което натиснете втори път в рамките на 2 секунди, за да промените интензивността. Имайте предвид, че когато използвате четката си за зъби за първи път, интензивността по подразбиране е зададена на ниска. Серия ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300 – 7500, 6100 – 6700: Когато се прикрепи към дръжката, главата на интелигентната четка автоматично ще избере препоръчителната интензивност. Ако искате да промените на различна интензивност, можете да го направите, като натиснете бутона за режим/интензивност, докато си миете зъбите. Интензитетът не може да се променя, ако дръжката е изключена или поставена на пауза. В зависимост от модела четка за зъби, който имате, можете да регулирате нивото на интензивност. Проверете дали функцията EasyStart е включена Ако вашата четка за зъби се предлага с функция EasyStart, имайте предвид, че EasyStart е включена по подразбиране. EasyStart бавно повишава нивото на вибрация по време на първите 14 измивания на зъбите. Може да се усети, че вибрацията е по-слаба в началото и по-силна в края на цикъла на измиване на зъбите.

Можете да изключите функцията EasyStart, като: Поставите четката за зъби върху зарядното устройство. Натиснете и задържите бутона за включване/изключване, като четката за зъби остава на зарядното устройство, докато чуете единичен звуков сигнал след 3 секунди. Освободите бутона за включване/изключване на захранването. Все още ли имате проблеми с четката си за зъби?

Все още ли имате проблеми с четката си за зъби?Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме ви да поискате ремонт или замяна на вашата четка за зъби, като щракнете тук