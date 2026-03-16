Четката ми за зъби Philips Sonicare издава силен шум

Ако инструкциите по-долу не помогнат, моля, свържете се с нас или щракнете тук , за да подадете онлайн гаранционна заявка, за да ви помогнем да получите резервно устройство. Всички четки за зъби и флосъри Sonicare се предлагат с 2-годишна гаранция.

Ако четката за зъби издава силен шум, долните съвети за отстраняване на неизправности могат да ви помогнат да намерите решение.



Препоръчваме ви да следвате стъпките в посочената по-долу последователност. Между стъпките проверявайте дали проблемът е решен, преди да преминете към следващата. Алтернативно, можете да видите видеото по-долу, за да разрешите проблема.

1. Дайте си време да свикнете със своята електрическа четка за зъби. Четките за зъби Sonicare използват мощни вибрации за почистване на зъбите. Звуковият сигнал е по-силен от ръчна четка за зъби. Ако това е първата ви електрическа четка за зъби, може да отнеме известно време, за да свикнете с миенето на зъби с електрическа четка.



2. Поставете главата на четката върху четката за зъби. Ако включите четката за зъби без глава на четката, тя ще издава повече шум. Винаги внимавайте главата на четката да е закрепена към четката за зъби.



3. Поставете правилно главата на четката. Ако вашата четка за зъби Philips Sonicare издава необичайно силен шум, причината може да е разхлабена глава на четката. Уверете се, че главата на четката е здраво монтирана върху дръжката и не е хлабава. Между дръжката и главата на четката ще остане малка междина, което е необходимо за вибрациите.

4. Сменете главата на четката. Това също може да означава, че главата на четката е износена. Препоръчваме ви да сменяте главата на четката си за зъби на всеки три месеца. Можете да закупите нова глава на четката в нашия онлайн магазин. 5. Определете откъде идва шумът. Опитайте следните стъпки:

Стъпка 1: Свалете главата на четката от дръжката.

Стъпка 2: Включете четката за зъби.



Вашата четка за зъби все още ли издава силен или необичаен шум? Да: Четката за зъби е счупена. Препоръчваме ви да поискате онлайн ремонт или смяна.

Не: ако шумът спре, главата на четката е дефектна или износена. Трябва да смените главата на четката с нова. Все още ли имате проблеми с четката за зъби? Ако нито един от тези съвети не помогне, четката за зъби може да е повредена вътрешно. Препоръчваме да направите заявка за ремонт или смяна на вашата четка за зъби.