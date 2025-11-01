98% от хората казват, че тя помага на децата да мият зъбите си по-дълго и по-добре*

С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата могат да разберат сами как да мият зъбите си по правилния начин. Приложението се синхронизира със звуковата четка за зъби на вашето дете чрез Bluetooth, за да покаже подходящи техники на миене и за проследяване на ефективността. Децата могат да видят колко добре се мият зъбите си и да печелят вълнуващи награди за добре свършената работа. Образователно и ефективно, 98% от анкетираните родители казват, че с него е по-лесно да научат децата да мият зъбите по-дълго и по-добре. Това е забавен начин да се помогне на децата да развият здравословни навици за устна хигиена, които ще им служат цял живот.