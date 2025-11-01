Коледни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
  Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване

    Philips Sonicare For Kids Електрическа звукова четка за зъби

    HX6352/11

    Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване

    Задържа вниманието на децата, докато те се учат да си мият зъбите. Четка за зъби Philips Sonicare For Kids с разрешен Bluetooth взаимодейства със забавно приложение, което помага на децата да четкат зъбите си по-добре и по-дълго. Децата се забавляват, докато учат техники, които ще им служат за цял живот.

    Philips Sonicare For Kids Електрическа звукова четка за зъби

    Вълнуващ старт на здравословни навици за цял живот

    • Вграден Bluetooth®
    • Приложение за тренировка
    • 2 глави за четка
    • 2 режима
    98% от хората казват, че тя помага на децата да мият зъбите си по-дълго и по-добре*

    С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата могат да разберат сами как да мият зъбите си по правилния начин. Приложението се синхронизира със звуковата четка за зъби на вашето дете чрез Bluetooth, за да покаже подходящи техники на миене и за проследяване на ефективността. Децата могат да видят колко добре се мият зъбите си и да печелят вълнуващи награди за добре свършената работа. Образователно и ефективно, 98% от анкетираните родители казват, че с него е по-лесно да научат децата да мият зъбите по-дълго и по-добре. Това е забавен начин да се помогне на децата да развият здравословни навици за устна хигиена, които ще им служат цял живот.

    Следете времето за миене на зъби дори когато не ползвате приложението

    Интерактивното приложение кара децата да се вълнуват от миенето на зъбите

    Интерактивно забавление и технология Philips Sonicare

    Вълнуващи награди за успешни сесии на миене

    Приложението и четката Philips Sonicare For Kids предоставят едно съвсем ново ниво на забавление при миенето на зъбите. Основният персонаж на приложението е любвеобилният Спаркли, който наистина обича да има чисти зъби. Децата се грижат за Спаркли, докато треньорът по миене на зъби на приложението ги предизвиква да ги мият по-дълго и по-добре. Всеки път, когато детето ви четка зъбите си добре, Спаркли става по-щастлив и всяка успешна сесия на четкане се възнаграждава. Децата могат да отключват аксесоари, с които да персонализират Спаркли, или могат да спечелят храна за Спаркли, който обича да се храни здравословно. Родителите могат и сами да избират награди в приложението.

    Технически данни

    • Захранване

      Напрежение
      110 – 220 V

    • Технически спецификации

      Батерия
      Акумулаторна
      Тип батерия
      Литиево-йонна
      Консумация на енергия
      Режим на готовност без дисплей <0,5 W

    • Дизайн и покритие

      Цвят
      Зелено

    • Сервиз

      Гаранция
      2 години ограничена гаранция

    • Съвместимост

      Съвместимост с Android
      • Телефони с Android
      • Таблети с разрешен Bluetooth 4.0
      Съвместимост с iOS
      • iPhone 4S или по-нов
      • Трето поколение iPad или по-нов
      • с операционна система iOS7

    • Лесна употреба

      Система на главата за четка
      Лесно поставяне на главите с щракване
      Дръжка
      • Гумена дръжка за лесно хващане
      • Тънък и ергономичен дизайн
      Индикатор за батерията
      Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

    • Включени в комплекта

      Дръжка
      1 дръжка Sonicare for Kids с Bluetooth функционалност
      Глави за четка
      • 1 Sonicare for Kids стандартна
      • 1 Sonicare for Kids компактна
      Лепенки
      • 8 лепенки за персонализиране
      • 2 бонус лепенки
      Зарядно устройство
      1

    • Работни показатели при почистване

      Работни характеристики
      75% по-ефективна*
      Лечебен ефект
      За здравословни навици в устната хигиена
      Скорост
      До 62 000 движения на четката/мин
      Таймер
      KidTimer и Quadpacer

    • Режими

      Режими на мощност
      2

    • Поддръжка на софтуер

      Актуализации на софтуера
      Philips предлага съответни софтуерни актуализации за период от 2 години след датата на закупуване.

    Какво има в кутията?

    Други елементи в кутията

    • Sonicare for kids
    • Стандартно зарядно устройство
    • Блестящи стикери

    • от анкетираните родители спрямо самостоятелно ползване на четката
    • *в сравнение с ръчна четка за зъби
    • ** на база два периода с по две минути почистване на зъбите на ден
    • *** анкета, проведена сред стоматолозите в САЩ с деца на възраст между 4 и 10 години

