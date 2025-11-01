По-бели и по-здрави зъби, завинаги
- Sonicare for kids
- Стандартно зарядно устройство
- Блестящи стикери
HX6322/12
Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
Задържа вниманието на децата, докато те се учат да си мият зъбите. Четка за зъби Philips Sonicare For Kids с разрешен Bluetooth взаимодейства със забавно приложение, което помага на децата да четкат зъбите си по-добре и по-дълго. Децата се забавляват, докато учат техники, които ще им служат за цял живот.Вижте всички предимства
По-бели и по-здрави зъби, завинаги
С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата могат да разберат сами как да мият зъбите си по правилния начин. Приложението се синхронизира със звуковата четка за зъби на вашето дете чрез Bluetooth, за да покаже подходящи техники на миене и за проследяване на ефективността. Децата могат да видят колко добре се мият зъбите си и да печелят вълнуващи награди за добре свършената работа. Образователно и ефективно, 98% от анкетираните родители казват, че с него е по-лесно да научат децата да мият зъбите по-дълго и по-добре. Това е забавен начин да се помогне на децата да развият здравословни навици за устна хигиена, които ще им служат цял живот.
Следете времето за миене на зъби дори когато не ползвате приложението
Интерактивно забавление и технология Philips Sonicare
Приложението и четката Philips Sonicare For Kids предоставят едно съвсем ново ниво на забавление при миенето на зъбите. Основният персонаж на приложението е любвеобилният Спаркли, който наистина обича да има чисти зъби. Децата се грижат за Спаркли, докато треньорът по миене на зъби на приложението ги предизвиква да ги мият по-дълго и по-добре. Всеки път, когато детето ви четка зъбите си добре, Спаркли става по-щастлив и всяка успешна сесия на четкане се възнаграждава. Децата могат да отключват аксесоари, с които да персонализират Спаркли, или могат да спечелят храна за Спаркли, който обича да се храни здравословно. Родителите могат и сами да избират награди в приложението.
