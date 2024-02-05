HX6322/04
HX6340
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Вграден Bluetooth®
Приложение за тренировка
2 глави за четка
2 режима
Интерактивно забавление и технология Philips Sonicare
С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата могат да разберат сами как да мият зъбите си по правилния начин. Приложението се синхронизира със звуковата четка за зъби на вашето дете чрез Bluetooth, за да покаже подходящи техники на миене и за проследяване на ефективността. Децата могат да видят колко добре се мият зъбите си и да печелят вълнуващи награди за добре свършената работа. Образователно и ефективно, 98% от анкетираните родители казват, че с него е по-лесно да научат децата да мият зъбите по-дълго и по-добре. Това е забавен начин да се помогне на децата да развият здравословни навици за устна хигиена, които ще им служат цял живот.
Приложението и четката Philips Sonicare For Kids предоставят едно съвсем ново ниво на забавление при миенето на зъбите. Основният персонаж на приложението е любвеобилният Спаркли, който наистина обича да има чисти зъби. Децата се грижат за Спаркли, докато треньорът по миене на зъби на приложението ги предизвиква да ги мият по-дълго и по-добре. Всеки път, когато детето ви четка зъбите си добре, Спаркли става по-щастлив и всяка успешна сесия на четкане се възнаграждава. Децата могат да отключват аксесоари, с които да персонализират Спаркли, или могат да спечелят храна за Спаркли, който обича да се храни здравословно. Родителите могат и сами да избират награди в приложението.
4.8
от 5
1489
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
desislava_ag
05/02/2024
България
чудесен продукт
Четката е страхотна! Детето ми си мие зъбите с удоволствие.
Недостатъци
Постоянно се отлепят стикерите, което е много дразнещо. Много бих искала да знам дали само ние имаме този проблем и на какво се дължи?
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби
07/01/2024
България
Детска четка за зъби
Пета година използваме този модел и е страхотна. Батерията е като нова. Препоръчвам горещо!
Предимства
Лесно, бързо и качествено почистване на детски зъби
Недостатъци
Не видяхме
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids HX6321/04 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids HX6321/04 Електрическа звукова четка за зъби
JeanneAP
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Отлична!
Отлично качество, дъщеря ми я ползва с лекота и удоволствие. Препоръчана от стоматолога й.
Предимства
Почиства отлично
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби
от анкетираните родители спрямо самостоятелно ползване на четката
в сравнение с ръчна четка за зъби
на база два периода с по две минути почистване на зъбите на ден
анкета, проведена сред стоматолозите в САЩ с деца на възраст между 4 и 10 години