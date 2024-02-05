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  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
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  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
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  • Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване

Philips Sonicare For KidsЕлектрическа звукова четка за зъби

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

Наличен в

Aqua
Aqua
Pink
Pink
Зелено
Зелено
Лилаво
Лилаво
Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване
Задържа вниманието на децата, докато те се учат да си мият зъбите. Четка за зъби Philips Sonicare For Kids с разрешен Bluetooth взаимодейства със забавно приложение, което помага на децата да четкат зъбите си по-добре и по-дълго. Децата се забавляват, докато учат техники, които ще им служат за цял живот.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Вълнуващ старт на здравословни навици за цял живот

Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване

  • Вграден Bluetooth®

  • Приложение за тренировка

  • 2 глави за четка

  • 2 режима

Интерактивното приложение кара децата да се вълнуват от миенето на зъбите

Интерактивното приложение кара децата да се вълнуват от миенето на зъбите

Интерактивно забавление и технология Philips Sonicare

98% от хората казват, че тя помага на децата да мият зъбите си по-дълго и по-добре*

98% от хората казват, че тя помага на децата да мият зъбите си по-дълго и по-добре*

С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата могат да разберат сами как да мият зъбите си по правилния начин. Приложението се синхронизира със звуковата четка за зъби на вашето дете чрез Bluetooth, за да покаже подходящи техники на миене и за проследяване на ефективността. Децата могат да видят колко добре се мият зъбите си и да печелят вълнуващи награди за добре свършената работа. Образователно и ефективно, 98% от анкетираните родители казват, че с него е по-лесно да научат децата да мият зъбите по-дълго и по-добре. Това е забавен начин да се помогне на децата да развият здравословни навици за устна хигиена, които ще им служат цял живот.

Вълнуващи награди за успешни сесии на миене

Вълнуващи награди за успешни сесии на миене

Приложението и четката Philips Sonicare For Kids предоставят едно съвсем ново ниво на забавление при миенето на зъбите. Основният персонаж на приложението е любвеобилният Спаркли, който наистина обича да има чисти зъби. Децата се грижат за Спаркли, докато треньорът по миене на зъби на приложението ги предизвиква да ги мият по-дълго и по-добре. Всеки път, когато детето ви четка зъбите си добре, Спаркли става по-щастлив и всяка успешна сесия на четкане се възнаграждава. Децата могат да отключват аксесоари, с които да персонализират Спаркли, или могат да спечелят храна за Спаркли, който обича да се храни здравословно. Родителите могат и сами да избират награди в приложението.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

1489

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

05/02/2024

България

България

чудесен продукт

Четката е страхотна! Детето ми си мие зъбите с удоволствие.

Недостатъци

Постоянно се отлепят стикерите, което е много дразнещо. Много бих искала да знам дали само ние имаме този проблем и на какво се дължи?

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби

07/01/2024

България

България

Детска четка за зъби

Пета година използваме този модел и е страхотна. Батерията е като нова. Препоръчвам горещо!

Предимства

Лесно, бързо и качествено почистване на детски зъби

Недостатъци

Не видяхме

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids HX6321/04 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за For Kids HX6321/04 Електрическа звукова четка за зъби

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отлична!

Отлично качество, дъщеря ми я ползва с лекота и удоволствие. Препоръчана от стоматолога й.

Предимства

Почиства отлично

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sonicare For Kids HX6352/42 Електрическа звукова четка за зъби

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      Откази от отговорност

      1. от анкетираните родители спрямо самостоятелно ползване на четката

      2. в сравнение с ръчна четка за зъби

      3. на база два периода с по две минути почистване на зъбите на ден

      4. анкета, проведена сред стоматолозите в САЩ с деца на възраст между 4 и 10 години