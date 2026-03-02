Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
дни
часа
минути
секунди
Перфектният подарък за любимата жена е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

Термини за търсене

  • Заглушете шума, обикнете удобството Заглушете шума, обикнете удобството Заглушете шума, обикнете удобството

    Истински безжични слушалки

    TAT2200WT/00

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Заглушете шума, обикнете удобството

    Изживейте всеки ден с истински безжични слушалки, които са по-леки, по-удобни и с отлично качество на звука. Активното шумопотискане ви позволява да слушате без разсейване, а текстурираните накрайници за уши поддържат слушалките удобно на мястото им.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Истински безжични слушалки

    Сходни продукти

    Вижте всички Шумопотискане

    Заглушете шума, обикнете удобството

    • Малки микрокапсули. Удобно прилягане
    • Активно премахване на шума
    • Технология с 4 микрофона
    • Естествен звук. Динамични баси

    Страхотен звук от ежедневни слушалки, които пасват идеално

    Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-комфортно прилягане, като същевременно създават добро уплътнение за още по-добър звук. Функции, като Динамични баси, ще ви позволят да се насладите на пълната сила на любимите си песни дори когато слушате тихо.

    Винаги слушайте музиката си с активно шумопотискане

    Активното шумопотискане намалява външния шум, за да можете да се концентрирате върху музиката, подкастите и разговорите си. Можете да го включите или изключите чрез слушалките или чрез приложението ни, а Awareness Mode ще ви позволи да чувате външните звуци.

    Технология с 4 микрофона. По-ясни разговори, дори на оживени места

    Тези слушалки разполагат с четири микрофона, като два от тях, в комбинация с алгоритъм за намаляване на шума с изкуствен интелект, ви осигуряват суперясни разговори. Дори ако се намирате в оживено кафене гласът ви ще се чува ясно и човекът, с когото разговаряте, няма да се разсейва от това, което се случва около вас.

    Многоточкова Bluetooth свързаност и лесно сдвояване

    Съвместимостта с най-новите Bluetooth® 6.0 устройства ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука и да се свързвате с две устройства едновременно. Поддържат се и Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

    IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

    Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки с микрокапсули са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Няма да им навреди и малко пот.

    Джобен калъф за зареждане с отвор за каишка

    Малкият калъф за зареждане се побира лесно в джоба, а можете и да прикрепите каишка към отвора и да го закачите на чантата или колана си. Моно режимът означава, че можете да използвате едната слушалка, докато другата се зарежда.

    До 36 часа време на възпроизвеждане с калъфа

    С изключено шумопотискане получавате 8 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнителни 28 часа от калъфа за зареждане (с включено шумопотискане получавате 6 часа и допълнителни 21 часа от калъфа). За бързо зареждане за 10 минути в калъфа получавате допълнителни 2 часа. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

    Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си

    Чувствате ли, че на музиката ви липсва нещо? Нашето приложение за съпътстващи устройства разполага с EQ, интуитивен еквалайзер, който ви позволява да настройвате звука и да пробвате различни настройки на еквалайзера с върха на пръстите си. Можете също да използвате приложението, за да активирате Динамични баси, да управлявате свързаните устройства, да актуализирате фърмуера и още.

    Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips

    Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, естествен звук с дълбоки баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

    Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

    В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

    Технически данни

    • Звук

      Честотен обхват
      20 – 20 000 Hz
      Диаметър на високоговорителя
      10 мм
      Импеданс
      16 ома
      Максимална входяща мощност
      3 mW
      Чувствителност
      105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
      Тип мембрана
      Динамичен

    • Свързаност

      Версия на Bluetooth
      6,0
      Bluetooth профили
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Максимален обхват
      До 10  м
      Multipoint свързване
      Да
      Поддържан кодек
      SBC

    • Външен кашон

      Дължина
      43.50  см
      Брой потребителски опаковки
      24
      Ширина
      24.50  см
      Бруто тегло
      2.95  кг
      Височина
      12.50  см
      GTIN
      1 48 95229 17813 4
      Нето тегло
      1.42  кг
      Тегло на опаковката
      1.53  кг

    • Удобство

      Регулиране на силата на звука
      Да
      Водоустойчивост
      IPX4
      Поддръжка за приложение Philips Headphones
      Да
      Моно режим за TWS
      Да
      Възможно е актуализиране на фърмуера
      Да
      Тип на органите за управление
      Управление с докосване
      Google Fast Pair
      Да
      Microsoft Swift Pair
      Да

    • Вътрешен кашон

      Дължина
      11.30  см
      Брой потребителски опаковки
      3
      Ширина
      10.40  см
      Височина
      10.00  см
      Нето тегло
      0.18  кг
      Бруто тегло
      0.32  кг
      Тегло на опаковката
      0.14  кг
      GTIN
      2 48 95229 17813 1

    • Захранване

      Брой батерии
      3 бр.
      Време за зареждане
      2  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC)
      6 + 21  час(а)
      Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC)
      8 + 28  час(а)
      Бързо време за зареждане
      10 mins for 2 hrs
      Тип батерия (калъф за зареждане)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тип батерия (Микрокапсула)
      Lithium Polymer (built-in)
      Тегло на батерията (Общо)
      10.1  гр
      Капацитет на батерията (Калъф)
      410  mAh
      Капацитет на батерията (Микрокапсула)
      50  mAh

    • Габарити на опаковката

      Височина
      11.2  см
      Тип опаковка
      Картон
      Начин на поставяне
      Окачен
      Ширина
      9.6  см
      Дълбочина
      3.4  см
      Брой включени продукти
      1
      EAN
      48 95229 17813 7
      Бруто тегло
      0.085  кг
      Нето тегло
      0.059  кг
      Тегло на опаковката
      0.026  кг

    • Аксесоари

      Ръководство за бърз старт
      Да
      Накрайници
      3 размера (S/M/L)
      Зареждащ калъф
      Да

    • Дизайн

      Цвят
      Бяло
      Начин на носене
      За поставяне в ушите
      Материал на наушниците
      Силикон
      Прилягане на ушите
      За поставяне в ушите
      Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото
      Силиконов накрайник за ухо

    • Телекомуникация

      Микрофон за обаждания
      2 mics for each side

    • Размери

      Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В)
      3.83 x 2.65 x 5.73  см
      Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В)
      1.51 x 2.16 x 1.87  см
      Общо тегло
      0.034  кг

    • UPC

      UPC
      8 40063 20822 3

    • ANC функции

      Технология ANC
      FF
      Awareness mode
      Да
      Микрофон за ANC
      2 микрофона
      ANC (Активно шумопотискане)
      Да

    • Гласов асистент

      Съвместими с гласов асистент
      • Apple Siri
      • Google Асистент
      Активиране на гласовия асистент
      Многофункционално осезание
      Поддръжка на гласовия асистент
      Да

    • Устойчивост

      Пластмасова обвивка
      съдържа 55% рециклиран след употреба поликарбонат TE-00132492 сертифициран от GRS

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.